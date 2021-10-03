مليون درهم من «وقف برج الخير» لصندوق الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق الوطن عن تلقيه مساهمة مالية قيمتها مليون درهم قدمها نهيان حمدان مسلم المزروعي، مدير وقف برج الخير، لدعم جهود الصندوق الرامية إلى تنمية وتطوير قدرات وكفاءات جيل من القادة، والموهوبين الإماراتيين في شتى المجالات.

وعبر نهيان حمدان مسلم المزروعي، عن اعتزازه بجهود صندوق الوطن، واستثماره في جيل من المواهب والكفاءات التي ستتولى مواصلة مسيرة التقدم والازدهار للوصول إلى المرتبة التي تلبي تطلعات قيادتنا وطموحات شعبنا، مشيراً إلى أن دعم مثل هذه المبادرات هو واجب وطني، ولتحقيق التنمية الاجتماعية، والتنمية المستدامة عموماً وخدمة مسيرة تطور الأوطان وازدهارها وصولاً لصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقالت هند باقر، مدير عام صندوق الوطن: «القطاع الخاص ورجال الأعمال داعم أساسي ورئيس لتحقيق توجهات قيادتنا الرشيدة وأهداف دولتنا في صناعة غد أفضل لنا وللأجيال القادمة، واستثماراتهم بكوادره وأبنائه، وإعداد قادة مسيرته في المستقبل إنما هي دليل على عمق ولائهم وإدراكهم لمسؤولياتهم تجاه مواصلة مكتسبات وطنهم التي تحققت على مدار خمسين عاماً مضت، ونحن نقدر مساهماتهم بدعم المبادرات لتطوير أجيال جديدة من المواهب والكفاءات التي ستأخذ على عاتقها مسؤولية المضي في تحقيق تطلعاتنا وأهدافنا وطموحات شعبنا في التميز خلال الخمسين عاماً القادمة.

وأضافت: هذه المساهمة وغيرها من المساهمات التي يتلقاها صندوق الوطن إنما هي دليل على حرص مجتمع ورجال الأعمال في دولة الإمارات على الاستثمار في جيل من المبدعين الذين سيتولون مسيرة دولة الإمارات بثبات نحو صناعة مستقبل أفضل تكون فيه بالمركز الأول على جميع المستويات، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لتنفيذ أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى مشروعات واقعية تخدم تطور وازدهار جميع القطاعات.

وتوجه صندوق الوطن بالشكر والتقدير إلى إدارة وقف برج الخير على مساهمتهم السخية لدعم مسيرتنا في احتضان المواهب، وتمكينها من توظيف إمكاناتها وقدراتها الإبداعية خدمة لمسيرة تطور وازدهار الوطن.