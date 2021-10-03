«المهني لأبوظبي التقني» يفوز بجائزة «بلاكبورد» الدولية للتميز

أبوظبي (الاتحاد)

في إنجاز عالمي جديد، فاز معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بجائزة «بلاكبورد» (Blackboard) الدولية لفئة التميز في التعليم والتعلّم المهني عبر الإنترنت لعام 2021، وهي الجائزة التي تُقدم سنويًا من شركة «بلاكبورد» المتخصصة في إنتاج نظم التعلّم، التي يستخدمها 100 مليون مستخدم في 12000 جامعة وكلية في العالم، علماً بأن 10 مؤسسات فازت بهذه الجائزة حول العالم هذا العام، منها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة مايو كلينيك، وجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأميركية، ولكن معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني هو الوحيد الذي فاز بهذه الجائزة في التعليم المهني المتخصص.

عبدالرحمن الحمادي

وقال الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني التابع لـ«أبوظبي التقني»: في ظل الأجواء الوطنية التي نعيشها حاليا وفق برنامج «ناقس» الذي يستشرف المستقبل الباهر للمواطنين في القطاع الحكومي والخاص، فإننا نهدي هذا الإنجاز للقيادة الرشيدة، التي تقدم الدعم المعنوي والمادي الدائم، بما يمكن المركز من العمل الخلاق والمبتكر. بالتأكيد فإن هذه الجائزة تتوج جهود وحرص المركز على التنفيذ الفوري لتوجيهات القيادة الرشيدة من أجل جعل أولوية التعليم، أمراً محققاً تماماً. حيث إن «أبوظبي التقني» يملك ويقود منظومة مبتكرة ومتكاملة للتعلم، من أهدافها تمكين المعلمين والطلبة من الإبداع في كافة المواد وفي كل الأوقات، ومهما كانت التحديات ومنها جائحة كوفيد- 19 الراهنة، حيث أطلق المركز في مارس 2020، مبادرته «الدراسة الذكية» للطلبة من منازلهم والمعلمين في الصفوف الدراسية، في كافة المؤسسات التعليمية الثانوية والجامعية التابعة له، وهي كليات فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية، والمعاهد المهنية التابعة لـ«أبوظبي المهني» المنتشرة في كافة إمارات الدولة، ومركز التعليم والتطوير المهني، وأنشأ غرفة عمليات متكاملة -في تجربة كانت هي الأولي من نوعها- وبحضور الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، للتدخل الفوري بما يضمن استمرار العملية التعليمية بشكل متكامل وفق أعلى المعايير، طوال الوقت ومهما كانت التحديات. ولفت إلى أن منظومة «أبوظبي التقني» في أساسها، تعمل من خلال منصات إلكترونية ذكية متكاملة، لخدمة آلاف الطلبة المواطنين منذ العام 2012 بما يضمن جودة العملية التعليمية طوال اليوم ومن أي مكان، وبما يحدث نقلة نوعية جذرية في منظومة التعليم بالاعتماد على «المنصات الذكية» مبكراً، للانتقال نحو آفاق عالمية جديدة من خلال تطبيق مناهج تكنولوجية تفاعلية متكاملة في كافة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالدولة، حيث تم الاستغناء عن الكتب الورقية، والاعتماد الكامل على الكتب التكنولوجية لكافة المواد التي صُمّمت باستخدام تطبيقات تفاعلية بين الطالب والكتاب كتطبيق iBooks. وبرامج «بلاك بورد» و«مايكروسوفت تيمز» التي تضمن تحقيق وتطوير العملية التعليمية.