تعاون بين جامعة العين وأبوظبي الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

التقى وفد من جامعة العين برئاسة الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة منصور محمد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي في هيئة أبوظبي الرقمية.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين، وطرح مواضيع مشتركة ومناقشة سبل توطيدها بما يعزز العلاقة بين الجانبين في العديد من المجالات، وخاصة الأمن السيبراني والتكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتبادل المعرفي والبحثي وبرامج تدريب الطلبة.

وقدم الدكتور عطاطرة نبذة عن جامعة العين مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على توطيد علاقاتها مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية، وبشكل خاص تلك التي من شأنها أن تحقق الفائدة لطلبة الجامعة وتعزز من مهاراتهم، وتقدم الدعم لهم بما يؤهلهم للحياة العملية مستقبلاً.