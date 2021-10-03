بحث استثمار الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم

أبوظبي (وام)

نظم المركز الإقليمي للتخطيط التربوي ندوة إقليمية عن بعد حول استثمار الذكاء الاصطناعي في تطوير نظم التعليم، بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج.

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن هناك توجهاً وطنياً في دولة الإمارات لتبني الذكاء الاصطناعي كمحور للتطوير من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي شكلت خطوة مهمة، وانعكست على تطوير المنظومة التعليمية وجعل الذكاء الاصطناعي محوراً من محاور تطويرها. وقال إنه تم إطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وبرامج تعليمية في الجامعات تواكب التغير المتوقع حدوثه في الوظائف المستقبلية، بجانب إنشاء مراكز بحثية لتطوير القطاعات المختلفة بالدولة وتأهيلها لاستقبال ضرورات الذكاء الاصطناعي، تماشياً مع استراتيجية الدولة في تعزيز الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي.

وعبّر معالي الدكتور عبدالرحمن العاصمي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج عن اعتزازه الشخصي، واعتزاز المكتب بهذه الشراكة المهنية والتعاون المثمر مع المركز الإقليمي للتخطيط التربوي.

وأكد الخبراء المشاركون بالندوة، أهمية مواكبة الأنظمة التعليمية للمستجدات والتطورات المتسارعة في هذا المجال.