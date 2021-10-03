جامعة دبي تحتفل بتخريج 196 طالباًً دفعة عام الخمسين

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كرمت جامعة دبي 196 خريجاً وخريجة من الدفعة الثامنة عشرة دفعة عام الخمسين منهم 122 خريجاً و74 خريجة لحصولهم على شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالريوس في مختلف التخصصات، وذلك في الحفل الذي أقيم عن بُعد. حضر الحفل أعضاء مجلس الأمناء، والدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة والدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والدكتور ناصر المرقب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية رئيس لجنة حفل التخريج وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ومدير شؤون الطلبة هيثم المعيني والخريجون والخريجات وأولياء أمور الطلبة.

وألقى ماجد حمد الشامسي رئيس مجلس الأمناء كلمة رحب خلالها بالحضور، وقال، إن جامعة دبي ساهمت منذ تأسيسها في سنة 1997 بتعليم أكثر من 2750 خريجاً وخريجة، يشكل المواطنون منهم أكثر من 53 بالمئة. كما ساهمت بتعليم طلبة من جميع أنحاء العالم التزاماً بشعارها «جذور محلية، تطلعات عالمية».