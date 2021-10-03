عبدالله بن عامر يتفقد استعدادات مواجهة «شاهين» بالمنطقة الشرقية

الاتحاد(كلباء)

تفقد العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة يرافقه العميد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة والعقيد دكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، استعدادات مراكز الشرطة الشاملة بالمنطقة الشرقية لمواجهة الحالة المدارية «شاهين» ومدى جاهزيتها من خلال التدابير الاستباقية المتخذة لمواجهة التأثيرات المتوقعة حال تطور الحالة المدارية ليكونوا على أهبة الاستعداد لأي أمر طارئ.

كما قام نائب قائد عام شرطة الشارقة بجولة على سواحل مدن المنطقة الشرقية لمتابعة حالة البحر وارتفاع الموج ومدى الاستعداد المسبق من قبل الجهات المختصة للتعامل مع الحالة المدارية القادمة وما سيتم اتخاذه من إجراءات استباقية ووقائية لتخفيف تأثيرها على سواحل المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة.

وعقد العميد بن عامر اجتماعاً مع اللجنة التنفيذية للأزمات والكوارث بالمنطقة الشرقية، بحضور العميد دكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية، ناقش فيها وضع التدابير الاحترازية في حال تأثر سواحل مدن المنطقة الشرقية المطلة على بحر عُمان بالحالة المدارية «شاهين» وفق سيناريوهات متوقع حدوثها. وأكد العميد بن عامر أن الجهات المعنية في اللجنة التنفيذية للأزمات والكوارث بالمنطقة الشرقية على درجة عالية من التأهب والاستعداد للتعامل مع الحالة المدارية القادمة، وما سيتم اتخاذه من إجراءات استباقية ووقائية لتخفيف تأثيرها على مناطق مدن المنطقة الشرقية الواقعة على ساحل بحر عُمان.

وأكد أن هناك تنسيقاً وخططاً تم وضعها مع هيئة الأزمات والكوارث والجهات المختصة في تجهيز المرافق والأماكن التي قد نحتاج إليها وقت الأزمة والتأكد من جاهزيتها التامة لضمان صحة وسلامة الجميع.

وأشار نائب قائد عام شرطة الشارقة إلى ضرورة تعاون جميع فئات المجتمع مع الجهات المختصة للخروج من هذه الأزمة بنجاح دون وجود خسائر بالأرواح والممتلكات، واتخاذ الإجراءات والتدابير أثناء مرور الحالة المدارية في المناطق المتأثرة، وذلك بحظر ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة، ويمكن للجمهور التواصل مع الشرطة في حال احتاج للمساعدة خلال الأزمة بالاتصال على غرقة عمليات إدارة شرطة المنطقة الشرقية 092370000 ومركز شرطة كلباء الشامل 092032100.