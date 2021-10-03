«شاهين» يقترب من السواحل العمانية

إبراهيم سليم (أبوظبي)



أكد المركز الوطني للأرصاد، في بيانه الرابع حول الوضع الحالي للإعصار المداري «شاهين»، تمركزه على بعد 60 كيلومتراً من السواحل العمانية في بحر عُمان عند خط عرض 24.0 شمالاً وخط طول 57.9 شرقاً، تصاحبه تشكلات مختلفة من السحب، تتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة، ورياح قوية تبلغ سرعتها حول المركز من 100 إلى 125 كم/ الساعة.

وأشار البيان إلى بُعد مركز الإعصار 205 كم من سواحل الفجيرة، وسرعة حركة الإعصار 10 كم/ س باتجاه غرب - جنوب غرب.

ومن المتوقع استمرار حركة الإعصار المداري «شاهين» نحو سواحل سلطنة عُمان خلال الساعات القادمة، واستمرار تحركه باتجاه الجنوب الغربي، كما أنه من المتوقع أن يضعف لعاصفة مدارية بعد دخوله اليابسة الساعة الرابعة صباحاً، وبعد ذلك يضعف إلى منخفض مداري الساعة العاشرة صباح الغد.