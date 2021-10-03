«إكسبو 2020 دبي».. الدول تعرض تقنيات وحلولاً مبتكرة



حسام عبدالنبي (دبي)

وضعت الدول المشاركة في «إكسبو 2020 دبي» موضوع الاستدامة على رأس أولوياتها، وعنواناً لأجنحتها لتعرض خلال الحدث العالمي أحدث الابتكارات والتقنيات الخاصة بالاستدامة والحفاظ على البيئة.

وأظهرت جولة قامت بها «الاتحاد» داخل عدد من أجنحة أن الدول المشاركة في المعرض استهدفت التوافق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وتعزيز مفهوم الاستدامة كإطار عام وضرورة حياتية، حيث حرصت الدول على إعلان مبادرات وتنظيم منتديات لمناقشة القضايا المتعلقة بالاستدامة، وتعريف الزائرين بكيفية تحقيق ذلك، مع عرض ابتكارات جديدة وفريدة وحلول صديقة للبيئة.

الإمارات: تحويل النفايات

تستهدف دولة الإمارات تقديم أكثر دورة من دورات «إكسبو» استدامة على الإطلاق، من خلال تحويل 85% من النفايات بعيداً عن مكب النفايات، باستخدام طرق معالجة وحلول مختلفة.

وأكدت شركة «دلسكو»، مزود الحلول المتكاملة والشريك الرسمي لإدارة النفايات في إكسبو 2020 دبي، التزامها بتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، وإبراز جهود دولة الإمارات للمساهمة في مستقبل أكثر استدامة للجميع من خلال عرض تقنيات وابتكارات جديدة. وضمن مبادرة «ويست تو ريسورس» في إكسبو 2020 دبي، سيتم إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها خلال المعرض، مع الحفاظ على الموارد القيمة في هذه العملية، بما يتماشى مع موضوع إكسبو الفرعي المتمثل في الاستدامة وتوجه الإمارات نحو تحقيق اقتصاد دائري. وتقوم شاحنات «دلسكو» التي تعمل بالوقود الحيوي بنقل النفايات التي تم جمعها من موقع إكسبو 2020 دبي إلى مرفق النفايات المركزي المصمم في الموقع خصيصاً للمعرض لضمان عملية إعادة التدوير والاستعادة الفعالة للمواد.

وبمجرد الفرز، سيتم نقل المواد القابلة لإعادة التدوير إلى مرافق دلسكو الكبرى الموجودة في الدولة، مثل مرفق استعادة المواد الحديثة، والتي يمكنها فرز النفايات المختلفة يومياً، ومصنع لب الورق، حيث يتم تحويل نفايات الورق إلى منتجات ذات جودة عالية مثل الصواني وحوامل الأكواب، بالإضافة إلى مبادرة إعادة تدوير الزجاج التي تحول الزجاج الذي تم جمعه من مختلف أنواع النفايات إلى تذكارات مستدامة، بالشراكة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إعادة تدوير البلاستيك وتحويله إلى سلع للبيع بالتجزئة مثل القمصان والقبعات، إلى جانب استخدام زيت الطهي في الوقود الحيوي لتشغيل مركبات النفايات التابعة للشركة في موقع إكسبو 2020 دبي.

سيتم أيضاً تحويل النفايات العضوية من إكسبو 2020 دبي إلى سماد عضوي يقوم بتخصيب أرض الموقع الحالي. وحتى نفايات البناء من الموقع تم إعادة تدويرها في منشأة دلسكو للإنشاءات والهدم وإعادتها للمساعدة في بناء مرفق مورد النفايات، إضافة إلى إعادة استخدام المواد الأخرى القابلة لإعادة التدوير مثل قطع الغيار المعدنية والأجزاء المستهلكة وإعادة تدويرها من خلال علامة «ذا نيو أولد ريلفد باي دلسكو»، والتي تحول النفايات إلى ديكور منزلي مبتكر وأنيق. وتشارك دلسكو في إكسبو 2020 دبي من خلال منصتها التفاعلية الخاصة، والمنصة الموجودة في جناح الفرص، والتي ستعرض مبادراتها المتنوعة للاستدامة كمزود رائد للحلول البيئية وزيادة الوعي حول الاستدامة في المنطقة. وستقدم المنصة نشاطاً تعليمياً ترفيهياً تختبر من خلاله معرفة زوار إكسبو بتقنية «4Rs» لإدارة النفايات، مع تسليط الضوء على حلول إدارة النفايات وكيف تعمل جهود الاستدامة على دعم مجتمعات أفضل وأكثر أماناً.

إيطاليا: عاصمة عالمية للاستدامة

تنطلق إيطاليا في «إكسبو 2020 دبي» من خلال برنامج من المبادرات المبتكرة والفعاليات الدولية للتعريف بكفاءتها وريادتها في مجال الابتكار والاستدامة والتدريب.

وتتضمن أجندة المنتديات المتعددة التي سيتم تنظيمها عبر جناح إيطاليا، معالجة القضايا الرئيسية التي تختص بمواضيع المناخ والفضاء والتنمية الحضرية، وتعزيز الحوار بين الثقافات وتحديات الابتكار والرقمنة في قطاع الرعاية الصحية والزراعة والاقتصاد الأزرق، مع تسليط الضوء على مساهمة إيطاليا في تطوير نماذج تعاونية جديدة حول القضايا الرئيسية في جدول أعمال الأمم المتحدة 2030.

وسيكون موضوع الأسبوع الأول في جناح إيطاليا، حول «المناخ والتنوع البيولوجي» حيث سيتم تحليل الموضوع في عدة مبادرات تركز على مدينة البندقية، والتي تم تقديمها كمثال لمختبر محلي ونموذج دولي لكيفية مكافحة آثار تغير المناخ وتعزيز عمليات التحول البيئي المبتكرة والابتكار الثقافي والاجتماعي. ومن المقرر أن يتم خلال «إكسبو 2020 دبي» الإعلان عن إطلاق مدينة اللاجون برنامج ترشيح «البندقية» كعاصمة عالمية للاستدامة على منصة إكسبو العالمية.

ماليزيا: جناح خالٍ من الكربون

يمثل جناح ماليزيا في المعرض، والذي تم بناؤه ذاتياً على مساحة 1234 متراً مربعاً، أول جناح خالٍ من الكربون في معرض «إكسبو» ويحمل الجناح شعار «تنشيط الاستدامة» لتمثيل التزام ماليزيا ونهجها تجاه التنمية المستدامة.

وتستهدف ماليزيا عبر جناحها في المعرض إيصال رسالة البلاد من أجل مستقبل تقدمي مستدام، ولهذا الغرض تعاون منتج الأفلام الماليزي الشهير «شون لين» مع جناح ماليزيا، حيث يتم عرض مقطع الفيديو الموسيقي الحائز على جوائز «Birthplace» في جناح ماليزيا طوال فترة المعرض، ليقدم رسالة قوية حول الحاجة إلى حماية النظام البيئي من أجل بقاء الناس والكوكب.

وحصل الفيديو الموسيقي على أكثر من 5 ملايين مشاهدة على Youtube، حتى الآن، وحصل على تقدير عالمي من خلال الفوز بأكثر من 20 جائزة في مهرجانات الأفلام محلياً ودولياً، بما في ذلك فيديو العام في جائزة الموسيقى المستقلة في المملكة المتحدة وأفضل فيديو موسيقي في مهرجان Camerimage في بولندا

ويمثل سيكون لين، المنتج التنفيذي لـ Studio Birthplace & New Frontier Pictures، أحد «الأصوات» التي تمثل ماليزيا في إكسبو 2020 دبي، بوصفة واحداً من الشخصيات العالمية التي تؤمن بأهمية حماية الكوكب من التغيرات البيئة الضارة والعمل نحو مستقبل مستدام.

ويستمر عرض الفيديو الموسيقي لشون لين لمدة 5 دقائق ليقدم لزوار الجناح قصة رمزية لرجل يصل إلى أرض مثالية، ويشرع في مواجهة خصمه على شكل قمامة المحيط، وليعرض رسالة ماليزيا عن موضوع الاستدامة ودعوتها لـ«كوكب بلا بلاستيك» ومن أجل أن يمثل دافع للآخرين للقيام بدورهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على صحة كوكب الأرض.

وإلى ذلك سيتم خلال الجناح الماليزي، استعراض خريطة طريق استدامة البلاستيك (PSR) التي تعمل ماليزيا حالياً على وضع اللمسات الأخيرة عليها، حيث سيتم إطلاقها بحلول الربع الرابع من عام 2021. وتحدد خريطة الطريق على وجه التحديد الاستراتيجيات وخطط العمل لتحقيق مستويات أعلى من تدوير البلاستيك في ماليزيا. ومن بين الإجراءات الرئيسية لخريطة الطريق هذه تبني مخطط مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) وبرامج التوعية العامة.

فرنسا: استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون

يستطيع زوار الجناح الفرنسي بالمعرض رؤية وتجربة كيف يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاستدامة. ويقوم برنامج مراقبة الطاقة وجهاز الاستشعار EcoStruxure Power Monitoring Expert الذي تستعرضه شنايدر إلكتريك في الجناح الفرنسي في «إكسبو دبي» بمراقبة وتحليل استخدام الطاقة في المبنى وانبعاثات الكربون، ما يوفر رؤى حول كفاءة استهلاك الطاقة في المبنى والانبعاثات الكربونية، ومعدل الأشجار التي حُفظت من الضرر. وباستخدام تقنيات مثل إنترنت الأشياء، والتوزيع الذكي، يساعد هذا الحل الجناح الفرنسي على زيادة وقت التشغيل، وكفاءة الطاقة إلى أقصى حد.

وتعرض شركة شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، في جناح فرنسا في المعرض، حلول البناء وإدارة الطاقة وذلك كجزء من تركيز فرنسا على الابتكار في دعم أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما أهداف التنمية المستدامة التي تتمحور حول توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والصناعة، والابتكار، والبنية التحتية، والمدن والمجتمعات المستدامة، والعمل المناخي. وتهدف الشركة إلى سد الفجوة بين التقدم والاستدامة للجميع عبر استخدام التقنيات الحديثة والابتكار لتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي، من خلال إحداث تحولات إيجابية في طرق توزيع الكهرباء واستخدامها. وستعرض شنايدر إلكتريك أفضل ابتكاراتها من فرنسا، ومن جميع أنحاء العالم في جناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي، من خلال عروض توضيحية في الموقع.

الهند: نموذج تنموي مستدام

تسخر الهند مشاركتها في معرض «إكسبو 2020» لتعزيز مكانتها في الجهود العالمية الرامية إلى الحد من التغير المناخي، وذلك انطلاقاً من سعيها الدائم إلى مكافحة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة.

ويشكل جناح الهند في «إكسبو 2020 دبي» تجسيداً لرؤية ناريندرا مودي، رئيس الوزراء للهند الجديدة من حيث تحقيق نموذج تنموي مستدام للهند خلال الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة. ويستعرض الجناح 11 موضوعاً رئيسياً، تشمل الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، المناخ والتنوع البيولوجي، والفضاء، والتنمية الحضرية والريفية، والتسامح والشمول، والمعرفة والتعلم، والسفر والاتصال، والصحة والعافية، والغذائية والزراعة وسبل العيش، حيث تمثل هذه الموضوعات مستقبل الهند الجديدة. ويعرض الجناح الابتكارات والنجاحات التي حققتها الهند في مجالات تكنولوجيا الفضاء، والروبوتات، والتنقل الكهربائي، وتكنولوجيا التعليم، والتجارة الإلكترونية، والطاقة، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية، والعملات المشفرة، والبلوكتشين.

سنغافورة: المدن المستقبليّة المستدامة

يتعرف زوّار جناح سنغافورة في إكسبو 2020 دبي على فلسفة الاستدامة من خلال جناح يجمع بين جمال الطبيعة وفن العمارة والمنظومات التكنولوجيّة المتطوّرة. ويتمكن زوار الجناح من الاستماع لشرح مستفيض حول بناء المدن المستقبليّة المستدامة الصالحة للعيش، لا سيما تلك التي سنراها في عالم ما بعد الوباء.

ويضع جناح سنغافورة في إكسبو 2020 دبي العمارة الخضراء في مقدمة أولوياته، وذلك لمساعدة الزوّار على تقدير مزايا وإمكانيات دمج الطبيعة في البيئة الحضرية، فمن خلال عرض المساحات الخضراء والحلول الرقميّة والفن كوحدة كاملة، يجسّد الجناح رؤية سنغافورة في أن تصبح مدينة وسط الطبيعة، كما يعكس روح التنمية المستدامة من خلال حلول حضريّة مبتكرة ومؤثرة.

توجه سنغافورة عبر جناحها في المعرض الدعوة للزوّار للتفكير مليّاً في علاقتهم بالطبيعة، وذلك من خلال رحلة استكشافهم للمنظومة الرقميّة الخضراء للجناح وعرضه لنظام متكامل لإدارة المساحات الخضراء وأنظمة المياه والطاقة.

وعلاوة على استحواذ المساحات الخضراء على التصميم الهندسي للجناح، تسلط سنغافورة الضوء على الفلسفة التوجيهيّة للتنمية المستدامة عبر واجهات عرض متعدّدة الوسائط. ففي مخروط المدينة «سيتي كون City Cone»، يتم اصطحاب الزوّار في رحلة غامرة، وتجربة سينمائيّة قيّمة يجسّدها الفنان السنغافوري برايان جوثونج تان، حيث تم رسم تخيلات هذا الفنان على الجدار المنحدر الداخلي ل«سيتي كون»، بالإضافة لعرض المشاهد البانوراميّة، ولوحات الرسوم المتحرّكة غير اللاّمعة، ولقطات الطائرات الآليّة الصغيرة - الدرونز، ومئات مقاطع الفيديو لتصوير التحديات البيئيّة التي نواجهها جميعاً نتيجة للتنمية الحضريّة العالميّة، والابتكارات التي حقّقتها سنغافورة في مجال الحلول الحضريّة لإنشاء مدينة عصريّة تتعايش فيها البيئة المبنيّة في وئام وسلام مع الطبيعة الأم.

التشيك: استخراج الماء من الهواء

تعرض جمهورية التشيك، في جناحها سحابة من أنابيب الألياف الزجاجية التي تعد جزءاً من نظام S.A.W.E.R المبتكر الذي يستخدم الطاقة الشمسية لاستخراج الماء من الهواء والقادر على تحويل الصحراء إلى واحة خضراء. وتنظم هيئة السياحة التشيكية خلال الجناح عرضاً خاصاً يسلط الضوء على تكنولوجيا تشيكية مبتكرة لتوفير العلاج عبر المناظر والمشاهد الطبيعية.

بولندا: حلول صديقة للبيئة

تستعرض الشركات في الجناح البولندي مجموعة من أحدث تقنياتها وخدماتها المبتكرة في مجال تخزين الطاقة وأنظمة الإنارة وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والخدمات والحلول المقدمة للأفراد والشركات والمنظمات الإنسانية، والتي تراعي البيئة في كافة جوانبها. وتشارك الشركات البولندية المتخصصة في الحلول الصديقة للبيئة، في الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي يعد المعرض الأضخم من نوعه في المنطقة ومن أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والكهرباء والطاقة والبيئة والنفط والغاز والأبنية الخضراء والاستدامة البيئية. وتأتي مشاركة بولندا من أجل الاستفادة من معرض «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» الذي يشكل منصة مثالية لتطوير الشراكات وعقد الصفقات بين الشركات الدولية ونظيراتها المحلية والإقليمية في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة والبيئة، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

تايلاند: عالم ابتكارات الاستدامة

كشفت «تايلاند» خلال جناحها النقاب عن مفهوم ديجيتال تايلاند الأحدث في عالم ابتكارات الاستدامة، مؤكدة عزمها عن الاستفادة من معرض إكسبو 2020 لإقامة شبكة اتصالات جديدة وقوية واتخاذ خطوات مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة. كما تهدف تايلاند بمشاركتها في إكسبو2020 عبر أكبر جناح لها في التاريخ منذ 150 عاماً إلى إبراز المفهوم الكامن وراء «تايلاند الرقمية»(ديجيتال تايلاند)، فضلاً عن رؤيتها الاقتصادية المدفوعة تقنياً.

سريلانكا: وجهات سياحية مستدامة

تطلق سريلانكا في جناحها الذي تبلغ مساحته 300 متر مربع في منطقة «الفرص»، مجموعة من البرامج البيئية، للترويج لكونها وجهة لتجارب فريدة من نوعها، مدفوعة بالتركيز على الاستدامة. ومن ضمن تلك البرامج البيئية، مفاهيم المباني الخضراء، ومبادرة حظر تصنيع البلاستيك ذات الاستخدام لمرة واحدة، وتحويل بعض الوجهات مثل مدينة سيجيريا إلى وجهات سياحية مستدامة. كما ستساهم مبادرات سريلانكا للتحول الرقمي والتي سيتم استعراضها خلال المعرض في تعزيز توجهات الاستدامة.