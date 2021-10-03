ينطلق غداً بمشاركة 55 دولة.. «ويتيكس» منصة «خضراء»

حسام عبدالنبي (دبي)

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، غداً الثلاثاء في مركز دبي للمعارض بموقع إكسبو 2020 دبي، وتستمر لمدة 3 أيام.

ويشتمل معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية هذا العام على 10 أجنحة دولية هي: إيطاليا، سويسرا، ألمانيا الاتحادية، كوريا الجنوبية، بولندا، أيرلندا، بلجيكا، تشيلي، السعودية، ومصر.

ويوفر المعرض منصة للمستثمرين في مجالات المياه والطاقة والبيئة، ويركّز على الترويج للحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات المياه والطاقة النظيفة والمتجددة والبيئة والنفط والغاز والاستدامة البيئية ومنع هدر الموارد الطبيعية. ويعتبر المعرض منصة مثالية لتعزيز الشراكات وتطوير الأعمال على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليخدم أهداف دولة الإمارات وإمارة دبي لتكون مركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء. ويعزز المعرض أسس اقتصاد المعرفة الذي يعد أحد العوامل الرئيسية لتحقيق ونجاح رؤية القيادة الرشيدة لتحويل دبي إلى مدينة ذكية.

يمتد «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2021 على مساحة تزيد على 29200 متر مربع، بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 55 دولة.

ويضم المعرض مجموعة من الأنشطة المتعلقة باستهلاك المياه والطاقة، وحماية البيئة، وإدارة النفايات، والأبنية الخضراء، علاوة على أحدث الحلول المتطورة التي تسهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأصبح معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» أكبر حدث لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يعكس حرص واهتمام إمارة دبي بدعم الجهود العالمية لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستدامة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة.

يمثل «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» فرصة مهمة للمؤسسات والهيئات والشركات والمستثمرين في مجالات تقنيات المياه والبيئة والنفط والغاز والطاقة التقليدية والمتجددة والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة، من المنطقة والعالم لطرح حلولها ومنتجاتها، وعقد الصفقات وبناء الشراكات والترويج للتقنيات الخضراء، والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات، والتعرف إلى فرص تمكين الشركات الناشئة في دولة الإمارات والعالم من استشراف مستقبل الطاقة الخضراء والاستفادة من أنجح التجارب وأفضل الخبرات العالمية في قطاعات الطاقة والمياه، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

تخزين الطاقة

تستعرض الشركات في الجناح البولندي مجموعة من أحدث تقنياتها وخدماتها المبتكرة في مجال تخزين الطاقة وأنظمة الإنارة وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والخدمات والحلول المقدمة للأفراد والشركات والمنظمات الإنسانية، والتي تراعي البيئة في كافة جوانبها. وسجلت الدورة الثالثة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، توسعاً ملحوظاً في الشركات البولندية التي تشارك للمرة الأولى في المعرض.

ألمانيا: تقنيات الأتمتة الصناعية

تستعرض الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد الألماني لصناعة المعارض التجارية، إلى جانب عدد من الشركات الألمانية، منها شركة «فيستو» العالمية، أبرز حلولها وتقنياتها المبتكرة في مجالات الأتمتة الصناعية، وإدارة المرافق، وبرمجيات الحسابات الهيكلية للأنابيب، وتطبيقات حلول محطات الجهد المرتفع والمتوسط، ومعالجة مياه الصرف، ومحطات معالجة وتدوير المياه، والأنظمة الكهروميكانيكية وحلول أتمتة المصانع والعمليات، وإعادة تأهيل الأنابيب، وأنظمة قياس رصد تسريبات المياه وخفض الهدر، وسلسلة إدارة المياه، والتطبيقات المعتمدة على الموجات فوق الصوتية المستخدمة في التقنية البيئية.

رفع كفاءة معالجة المياه

يشارك عدد من الشركات الأيرلندية، في المعرض (بعضها يشارك للمرة الأولى)، وتستعرض الشركات في الجناح الأيرلندي باقة من أحدث تقنياتها وخدماتها المبتكرة في قطاع الطاقة والمياه والبيئة والاقتصاد الأخضر. وتعتزم بعض الشركات المشاركة افتتاح مقرات إقليمية لها في دولة الإمارات خلال المعرض، أو توسيع مقراتها الحالية لضمان وصولها إلى عدد أكبر من أسواق المنطقة. ومن أبرز التقنيات التي تعرضها الشركات الأيرلندية خلال «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2021، تقنية تحليل النترات والنتريت في المياه في الوقت الحقيقي لرفع كفاءة معالجة المياه، وتقنيات تحويل سماد الدواجن إلى طاقة تستخدم لتوليد الكهرباء ولأغراض التدفئة والتبريد. وتركز الشركات أيضاً على طيف واسع من الخدمات التي تقدمها في مجالات متعددة من أهمها: تطوير وتصنيع وتزويد أجهزة الاختبار الإلكتروني والقياس للشركات الخدماتية، مساعدة الشركات في التحول من تقنيات الإنارة التقليدية إلى تقنيات الإنارة الموفرة للطاقة LED، تعزيز مرونة أصول شركات الطاقة التي تتبنى إنتاج الطاقة بالاعتماد على مصادر متجددة، التحول نحو اقتصاد المعرفة، تطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية والبنية التحتية المتعلقة بها، والاستشارات الهندسية للشركات العاملة في قطاع الطاقة.