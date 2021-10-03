«إكسبو 2020 دبي».. المستقبل الآن

دبي (الاتحاد)

إكسبو 2020 دبي، حدث استثنائي يشكل علامة فارقة في تاريخ الإمارات، ويحمل زواره في رحلة إلى المستقبل ليعيشوه الآن.. ومنذ انطلاقة المعرض الدولي عام 1851 في العاصمة البريطانية لندن، قدم إكسبو عبر دوراته المتعددة مئات الاختراعات التي غيرت حياة الإنسان، وعلى الطريق يسير إكسبو دبي 2020، الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بعرضه أحدث الابتكارات من مختلف دول العالم في القطاعات كافة. ويجد زوار المعرض أنفسهم يعيشون المستقبل، ويطلعون على تقنيات طرح للمرة الأولى، منها ما يتعلق بالمدن الذكية، والمنازل الذكية، والتعليم الذكي، والتنقل الذكي، والزراعة الذكية، والروبوتان، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأحدث ما وصل إليه العقل البشري في قطاع التكنولوجيا والتنمية المستدامة، وكل ما يتعلق بالابتكار والإبداع، والريادة والتفوق في كل مجالات التقدم والتحضر.

وتستعرض الدول المشاركة في المعرض أحدث تقنياتها وخدماتها المبتكرة في مجال تخزين الطاقة وأنظمة الإنارة وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والخدمات والحلول المقدمة للأفراد والشركات والمنظمات الإنسانية، والتي تراعي البيئة في جوانبها كافة، وغيرها من الابتكارات.