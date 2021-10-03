شحن المركبات بالطاقة الشمسية في «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

كشفت شركة «يو بي إس» الشريك اللوجيستي الرسمي لمعرض «إكسبو 2020 دبي» وبالتعاون مع «دي بي ورلد» شريك التجارة العالمية للمعرض، عن محطات شحن للمركبات باستخدام الطاقة الشمسية والمخصصة لتغذية أسطول مركبات التوصيل من شركة UPS بالطاقة، ودون الحاجة لوصلها بالشبكة الكهربائية، وذلك في إطار مساعي الطرفين إلى التحوّل إلى الطاقة النظيفة في عملياتهم.

وأوضح مسؤولون في الشركتين أن هذا الإعلان يؤكد دور معرض «إكسبو» بصفته المنصة العالمية لاستعراض أحدث التقنيات والاختراعات التي شهدها العالم منذ انطلاق المعرض، بما في ذلك الهاتف وجهاز الفحص بالأشعة السينية، وغيرها الكثير التي جرى الكشف عنها خلال الدورات السابقة من المعرض.

قال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام دي بي ورلد - إقليم الإمارات و«جافزا»: «يسعدنا في (دي بي ورلد) أن نعمل مع شركة (UPS) لعرض الجيل المقبل من مركبات التوصيل في (إكسبو 2020 دبي)، إننا ملتزمون بالابتكار الرقمي والتقني الذي يجعل سلسة الإمداد والتوريد أكثر ذكاءً واستدامةً. وقد تم تصميم جناح (دي بي ورلد)، الذي يرتكز على مفهوم (تعزيز تدفق حركة التجارة)، ليسلط الضوء على مستقبل التجارة العالمية والذي سيحقق النمو والازدهار وسيسهم في الحد من استخدام الطاقة والموارد الطبيعية». ويركز التعاون بين «دي بي ورلد» وشركة (UPS) على معالجة قضايا الاستدامة، ويأتي في إطار سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 - 2031، والأجندة الخضراء 2030.

وينسجم هذا التعاون المستدام مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021 - 2031 والأجندة الخضراء لعام 2030، فضلاً عن دعم النمو الرئيسي لاقتصاد دبي من خلال تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري المتطورة.

وبهذا الصدد، قال أفيناش روجوبور رئيس شركة «أرايفال»: «يسعدنا أن نشارك في معرض (إكسبو 2020 دبي) من خلال التعاون مع شركة UPS وموانئ دبي العالمية، وذلك لاستعراض قدرة الابتكار والتعاون أن يسرعا الانتقال إلى المركبات الكهربائية على مستوى العالم، إذ تعتبر (أرايفال) واحدة من الشركات الرائدة في طرح حلول جديدة لإنتاج المركبات الكهربائية المستدامة، لاسيما الطاقة الشمسية من خلال الألواح الشمسية القابلة لإعادة التدوير. وستعزز حلول الشحن المستدامة للمركبات الكهربائية من تحقيق طموحنا الهادف إلى توفير حلول نقل مستدامة لجميع المدن حول العالم». ويتم دعم توجه شركة UPS نحو مستقبل أقل استخداماً للكربون من خلال واحد من أكبر منتجي الوقود البديل الخاص وأساطيل التكنولوجيا المتقدمة في القطاع، فضلاً عن «مختبر متداول» يضم أكثر من 13 ألف مركبة تقطع أكثر من مليون ميل كل يوم عمل باستخدام طرق أكثر صديقة للبيئة.