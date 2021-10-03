سكوت برايس رئيس شركة UPS العالمية لـــ«الاتحاد»: الإمارات محور عالمي في الاستدامة

حوار - مصطفى عبد العظيم

قال سكوت برايس رئيس شركة UPS العالمية، إن «إكسبو 2020 دبي» يكرس دولة الإمارات العربية المتحدة، محوراً عالمياً جديداً في مجال الاستدامة، مشيداً ببيئة الأعمال الجاذبة في الدولة التي وفرت كل الخيارات أمام الشركات لاتخاذها مقراً تنطلق منه للتوسع نحو الأسواق الخارجية. وأوضح برايس، أن «إكسبو 2020 دبي» نجح في وضع الاستدامة في المقدمة بطريقة استشرافية للغاية، الأمر الذي منحنا الفرصة لأن نشارك في هذه الرؤية من خلال إطلاق منظومة هي الأولى من نوعها في العالم لشحن السيارات الكهربائية بالطاقة الشمسية، من خلال إنشاء محطتين لشحن سيارات الشركة في المعرض.

اعتبر رئيس شركة «يو بي إس» العالمية، الشريك اللوجستي لـ«إكسبو 2020 دبي»، في حوار مع «الاتحاد»، خلال وجوده بالمعرض، هذه الخطوة تأكيد على الدور الذي يلعبه «إكسبو 2020 دبي» بربط العقول ورسم ملامح المستقبل، لافتاً إلى أن الشركة تسعى من خلال هذا المشروع المشترك إلى توفير حلول مبتكرة ومستدامة لأنظمة الشحن لديها، والاستغناء عن الشبكة الكهربائية التقليدية، بما يعزز من مساعيها الرامية لحيادية البصمة الكربونية لدى «يو بي إس» بحلول عام 2050.

وأوضح أن «يو بي إس» ستعمل خلال فترة الأشهر الستة للحدث العالمي الضخم، على تغذية أسطولها من المركبات الكهربائية المخصصة لخدمات التوصيل ضمن المعرض، باستخدام هذه المحطات بالتعاون مع شركة «أرايفال»، حيث ستكون هذه المحطات متوافرة ضمن جناح موانئ دبي العالمية، حيث ستعمل المحطات على التقاط أشعة الشمس من خلال الألواح المركبة على أسطح جناح موانئ دبي العالمية، ليتم تغذية وحدة نظام تخزين طاقة البطارية (BESS) والتي تزود بدورها هذه المحطات بالطاقة.

وأشار إلى أنه سيتم التوسع في هذه المنظومة لتضم 10 آلاف سيارة، وأن تغطي كافة أسطول الشركة على مستوى العالم، لافتاً إلى أنه سيتم نقل المحطتين إلى موقع الشركة في دبي بعد اختتام «إكسبو 2020»، لاستخدامها في شحن أسطول المركبات التابعة لها، منوهاً بالشراكة مع «موانئ دبي العالمية».

سكوت برايس يتحدث لـ«الاتحاد» (تصوير: أشرف العمرة)

تحديات «الجائحة»

في ما يتعلق بتأثير «كوفيد - 19»، قال برايس، إن «الجائحة» فرضت تحديات أمام الجميع حول العالم، ومن بينها خطط «إكسبو 2020 دبي» الذي تم تأجيله لمدة عام، والذي فتح أبوابه ليستقبل العالم مجدداً، معرباً عن سعادته كون «يو بي إس» شريكاً في هذا الحدث الضخم، وبدورها في نقل الشحنات التي تتطلبها والتي كان من أبرزها وأكثرها إثارة نقل البوابات الضخمة للحدث والتي تم تصنيعها في ألمانيا وتم نقلها إلى دبي كقطع بأطوال 21 متراً، بالإضافة إلى نقل أكبر ماكينة قهوة في العالم أيضاً.

الدروس المستفادة

وقال برايس، إن «الجائحة» أبرزت ثلاثة دروس مهمة، أبرزها أهمية ضمان السلامة الصحية لجميع الموظفين الذين يزيد عددهم على 540 ألف موظف حول العالم، والذين يتنقلون في كل مكان، حيث قامت الشركة بوضع الكثير من البروتوكولات بهدف تعزيز الحماية الشخصية للموظفين والمساعدة في الحفاظ على سلامتهم.

أما الأمر الثاني، فيتعلق بسلاسل التوريد وما أبرزته «الجائحة» من أهمية أن يكون لدى الشركات خطط احتياطية، مشيراً إلى أن الشركات خلال العقدين الماضيين كانت تركز على الوجود حيثما يكون التصنيع وتجميع المكونات والأجور منخفضة، لكن على ما يبدو أن هناك تغييراً سيحدث مع الانتقال الكبير العابر للقارات مما سيسطر قصة جديدة لصناعة سلاسل التوريد في المستقبل.

وأوضح أن الأمر الثالث يتعلق بالتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن المثير للاهتمام أن التجارة الإلكترونية في معظمها محلية، موضحاً أن «الجائحة» أظهرت تحولاً ملحوظاً في نسب البضائع التي كانت تنقل إلى المستهلكين عبر أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية، والتي كانت تبلغ نسبتها في الأوضاع الطبيعية نحو 20% بين الشركات و80% من الشركات إلى المستهلك، لتصل حالياً مع الأزمة إلى نسبة متساوية 50 إلى 50%.

بيئة الأعمال

وفي ما يتعلق ببيئة الأعمال في الإمارات، قال برايس: الإمارات كرست نفسها سنوات طويلة مركزاً لوجستياً ومركزاً للطيران، والآن ومع الجهود التي تبذلها في مجال الاستدامة فإنها مهيأة لأن تصبح محوراً عالمياً في الاستدامة.

وأوضح أن «يو بي إس» ومن خلال عملياتها في الإمارات، ترى فيها موقعاً مثالياً لإدارة عملياتها في الهند وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، منوهاً بالعلاقة الممتازة التي تربط الشركة بالجهات ذات الصلة لعملياتها، معتبراً أن سهولة الأعمال تعزز من تنافسية الإمارات بين الخيارات الأخرى في المنطقة.

الحضور خلال الإعلان عن شحن المركبات بالطاقة الشمسية

نظرة مستقبلية

وحول توقعات «يو بي إس» لآفاق القطاع اللوجستي بعد «الجائحة» أوضح برايس أنه في حين مع الصعب التوقع بشأن موعد التعافي من آثار الجائحة، إلا أن البيئة التشغيلية للقطاع اللوجستي تتميز بديناميكية مرتبطة بالعرض والطلب، وسرعة الاستعداد لتلبية هذا الطلب، مؤكداً أن صناعة اللوجستيات تشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد.