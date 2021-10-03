تعرّف على أضخم كتاب في «إكسبو»

دينا جوني (دبي)

في منتصف جناح جامعة الدول العربية، يوجد كتاب ورقي ضخم فوق قاعدة خشبية مزخرفة ليطلع زوار «إكسبو 2020» من الأجانب والعرب على ذاكرة الجامعة منذ تأسيسها قبل 75 عاماً. تشرح هناء عصفور مديرة جناح جامعة الدول العربية، أن الكتاب تاريخي وتوثيقي يتضمن أخباراً صحافية عن الجامعة منذ عام 1942، ويزن 70 كيلوجراماً ويتألف من 5500 صفحة. وتمّ اختيار الأخبار من جريدة الأهرام المصرية، وهي تركز على المباحثات والتشاورات الثنائية وأنشطة الجامعة طوال تلك الفترة. وينقسم الكتاب إلى جزأين، واحد يضم صورة عن الأخبار الأصلية التي نشرت في الأهرام منذ عام 1942 لغاية 2015، والثاني يضم الصفحات الأصلية للأخبار المنشورة منذ عام 2016 لغاية 2020. ويعدّ الكتاب أحد المخرجات الوثائقية لمشروع توثيق ذاكرة الجامعة الذي تمّ إطلاقه قبل مدة.

ويهدف المشروع إلى التوثيق الرقمي لجامعة الدول العربية، من خلال توثيق جميع مقتنيات الجامعة العربية من صور ووثائق وأفلام موجودة لدى أرشيف الجامعة، وإضافته إلى مشروع ذاكرة مصر المعاصرة. كذلك إصدار كتاب تذكاري ضمن سلسلة ذاكرة مصر المعاصرة، بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس جامعة الدول العربية.

ويساهم المشروع في الحفاظ على الذاكرة التاريخية العربية، من خلال نشر الوعي حول جهود جامعة الدول العربية ومسيرة العمل العربي المشترك في مجالات عدة، عن طريق توثيق محتوى ومضمون المواد بأشكالها المختلفة. وتشارك جامعة الدول العربية في «إكسبو 2020» تحت شعار «الاستقرار والتنمية» ويقع في منطقة الفرص، هي تعمل على تحقيق مشاركة متميزة بالمعرض الدولي الذي يُعد من أهم الفعاليات على المستوى الدولي، خصوصاً أنه يُعقد للمرة الأولى في دولة عربية. ويتيح الجناح للزائر السفر عبر الزمن على مدار سبعة عقود، والاستمتاع بالموسيقى العربية من مختلف البلدان والأزمنة، والتعرّف إلى ما كان عليه الحال عند إرسال رسالة بالبريد، من الماضي إلى المستقبل، بالإضافة إلى اكتشاف رياضيين عرب مشهورين، ولعب لعبة ذاكرة، والالتزام بالتغيير الإيجابي.