«دبي العطاء».. الإنسانية في جناح

دينا جوني (دبي)

على مساحة 1000 متر مربع في منطقة الفرص، يقع جناح مؤسسة دبي العطاء، وهو الجناح الوحيد في «إكسبو 2020» غير الحكومي، ولمؤسسة إنسانية غير تابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وتشارك «دبي العطاء» في «إكسبو» حاملة شعار «مستقبلنا إنساني»، لتقول لملايين الزوار أن تطور التكنولوجيا ودخول الروبوتات إلى مكان العمل جزء مكمّل لعمل الأفراد ولا يحلّ محلهم على الإطلاق في الكثير من القطاعات.

ويشرح الدكتور طارق القرق، المدير التنفيذي للمؤسسة في حديث مع «الاتحاد»، أن رسالة الجناح واضحة، وهي أن مستقبل الإمارات إنساني بامتياز، مؤكداً أن الزائر سيرى أن الجانب الإنساني يقع في لبّ سياسة دولة الإمارات، ولفت إلى أن نجاح «دبي العطاء» في تأمين التعليم السليم في أكثر من 60 دولة نامية، وصرف حوالي مليار درهم خلال رحلتها التي بلغت 14 عاماً، يؤكد نهج دبي والإمارات بشكل عام في تمكين الإنسان أولاً، وترسيخ التكنولوجيا والابتكار في الاستثمار بالإنسان.

وقال: إن «دبي العطاء» اشتغلت على ملف إكسبو منذ ست سنوات، لتدخل مجال المنافسة في الحصول على الجناح الوحيد الذي يخصصه «إكسبو» لمؤسسة إنسانية غير حكومية، مع عددٍ من المؤسسات العالمية المعروفة، منها منظمة بيل وميليندا غيتس، بالإضافة إلى جهات محلية. وقال: إن «دبي العطاء» تفخر بأن تكون جزءاً من هذا الحدث العالمي، لتعزيز أوجه التعاون الدولي في مجال تحسين المستقبل الإنساني.

وعن الجناح، قال القرق، إن الزيارة تبدأ برحلة بصرية تروي قصة دبي التي تدور حول التعاون وإنشاء حركة صنعت، ولا تزال، تصنع فارقاً حول العالم. ومن خلال رحلة الجناح التجريبية، سيفهم الزائرون المعنى الحقيقي للبيئة التي توفر فرصاً مُتكافئة من خلال قدرة التعليم على إحداث تغيير إيجابي. سيدركون أهمية بدء التعلُّم في مرحلة مبكرة، وكيف سيتمكن الأطفال - من خلال التوجيه الصحيح والرعاية والمرح - من وضع حجر الأساس للتعلُّم مدى الحياة. واعتماداً على هذا الأساس، يستطيع الشباب التعامل مع الحلول والاحتمالات والتحديات والفرص السانحة أمامهم.

وستضم المساحة المُخصصة للجناح في الطابق الأرضي سلسلة من الأنشطة التفاعلية المُصممة للأطفال والكبار عبر العديد من المناطق الفريدة، منها تجربة الواقع المعزز وكيفية استخدامه في التعليم والتي صمم محتواها في إيطاليا خصيصاً لـ«دبي العطاء».

كما يقدم الجناح تجربة تعلُّم شاملة للشباب والمعلمين وأولياء الأمور فيما يتعلق بمستقبل العمل، وأخيراً يدعوهم إلى الانضمام إلى مسيرة «دبي العطاء» من خلال تسجيل أسمائهم ليكونوا داعمين أو متطوعين أو من خلال التبرع وشراء سلع داعمة للأهداف الإنسانية.

وفي الطابق العلوي، ستستضيف «دبي العطاء» أنشطة تفاعلية مع الأطفال والشباب، ما يضمن حصولهم على فرصة المشاركة الفعَّالة في أنشطة «دبي العطاء»، والعمل كسفراء شباب لرسالتها. علاوة على ذلك، ستستضيف هذه المنطقة أيضاً عدداً من المناقشات الهادفة المتعلقة بالتعليم والعمل الإنساني، بالإضافة إلى توفير مساحة للتواصل بين الضيوف رفيعي المستوى وكبار الشخصيات.