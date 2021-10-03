32000 تأشيرة أصدرتها دبي يوم انطلاق إكسبو

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إصدار 32 ألف تأشيرة زيارة وسياحة وإقامة، الخميس الماضي، الذي شهد انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي. وأعلن أن «مطارات دبي» وصلت إلى معدل 85 ألف مسافر يتم التعامل معهم يومياً في الدخول والخروج، منهم 47 ألف حالة دخول، مؤكداً أن هناك قدرة وإمكانيات تسمح بتقديم الخدمات لنحو 200 ألف مسافر دخولاً وخروجاً في اليوم الواحد عبر مطارات دبي، وهي الأعداد التي تم الوصول إليها في أوقات الذروة سابقاً.

وأشار المري، في تصريحات أمس، إلى الإجراءات التي قامت بها «إقامة دبي» للمشاركة في تقديم الخدمات اللازمة لإكسبو، موضحاً أنه تم تشكيل وإعداد الفرق المعنية بالتعامل مع الحدث، حيث تم القيام بهذه الخطوة قبل عام ونصف إلى عامين من الآن. وقال: «تم تغيير معالم البوابات الذكية بمطارات دبي وجعلها تتوشح بشعار إكسبو، وتم استحداث كونترات للعائلات، وإعداد الصف الأمامي من موظفي الإدارة العامة للإقامة شؤون الأجانب في دبي المعنيين بالتعامل مع الزوار».

ونوه بالتعاون والتنسيق القائم مع الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب الأخرى على مستوى الدولة ومختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذكر أن اللجنة العليا لإكسبو بذلت جهوداً كبيرة ومشهودة حتى تحقق حلم استضافة هذا الحدث العالمي، وهو حلم كان يراود كل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات.