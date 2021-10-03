أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، مساء اليوم الأحد، تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية في مدينة العين غداً الاثنين بسبب الحالة المدارية «شاهين». وكتب المكتب، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن تلك الإجراءات «تشمل تفعيل العمل عن بُعد في الجهات والشركات الحكومية يوم الاثنين 4 أكتوبر. كما تم إغلاق مدخل جبل حفيت، وإغلاق خيم فحص وتطعيم كوفيد-19». ونقل المركز أن الجهات المختصة «تحث شركات ومنشآت القطاع الخاص على تفعيل العمل عن بُعد حسب متطلبات الأعمال يوم الاثنين 4 أكتوبر، وتقليل حركة الموظفين الخارجية قدر المستطاع». وأضاف «تهيب الجهات المختصة بجميع سكان مدينة العين تجنب الخروج من المنازل إلا للحالات الطارئة. وتقوم الجهات المعنية بالعمل على مدار الساعة بشكل استباقي لتقييم أوضاع الوحدات السكنية في المناطق المتوقع تأثرها، ونقل العائلات إلى مواقع آمنة حسب الحاجة إلى حين انتهاء الحالة المدارية». وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي «نهيب بالجمهور الكريم الاستمرار في أخذ الحيطة والحذر ومتابعة المستجدات من المصادر الرسمية. للحالات الطارئة يرجى الاتصال بالرقم 999».