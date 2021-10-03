فهد بوهندي (الساحل الشرقي) أكدت جميع البلديات والجهات المختصة كامل استعدادها لأي تطورات للحالة المدارية «شاهين»، حيث شهدت شواطئ مدن الساحل الشرقي حركة متواصلة لمعدات البلديات التي تقوم بالردم الاستباقي لأي امتداد للموج، امتداداً من مدينة كلباء ومرورة بإمارة الفجيرة وخورفكان ودبا. وقد أعلنت بلدية كلباء عن استعدادها التام بالتعاون مع بلدية الشارقة وبلديات الإمارة، كما أعلنت بلدية خورفكان اتخاذ كافة التدابير والإجراءات تحسبا لأي تطورات في حالة البحر. ومن جهة أخرى تواصلت جهود الجهات المختصة في امارة الفجيرة في مراقبة الأوضاع واتخاذ كافة الإجراءات وتوجيه التحذيرات للجمهور، وقد أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس فريق الطوارئ والأزمات بالفجيرة بأن الفريق يتابع باستمرار تطورات الحالة المدارية #شاهين ويناشد أفراد المجتمع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية حفاظا على سلامتهم.