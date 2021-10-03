أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأحد، أن جميع الجهات المعنية على المستوى الاتحادي اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أفراد المجتمع من آثار الحالة المدارية «شاهين». وأكد الدكتور طاهر البريك العامري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه «سيتم توفير ضمانات الصحة والسلامة المهنية لكافة العاملين، بجانب ضمان سلامة الحافلات المستخدمة لنقل العمال من وإلى مواقع العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة». وأضاف، خلال إحاطة إعلامية خاصة حول آخر مستجدات الحالة المدارية «شاهين»، «نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجمهورنا الكريم على استجابته مع ما تم التطرق إليه في الإحاطة الإعلامية بالأمس، ونشيد بدور المسؤولية المجتمعية التي تعزز الجهود الوطنية المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية». وأكد المتحدث أن «جميع الجهات المعنية مستمرة في اتخاذها جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لتخفيف آثار الحالة المدارية (شاهين) على الدولة، وهي على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية». وقال: «لا يزال المركز الوطني للأرصاد وبالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية يعمل على متابعة ورصد تحركات الحركة المدارية (شاهين) ودراسة مدى تأثيرها على الدولة. وكما تم الإعلان عنه بالأمس، أن فإن الحالة المدارية (شاهين) في بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى». وقال العامري: «قامت جميع فرق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية بتقييم تأثير الحالة المدارية على مختلف المناطق. وبناءً عليه، تم الإعلان عن جميع الإجراءات الوقائية لتخفيف تأثير الحالة المدارية»، مضيفاً: «يستمر الفريق الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المستوى الثاني والمتعلق بالكوارث الطبيعية بمتابعة جاهزية جميع الفرق المعنية، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لضمان سلامة الجميع». وأكد أنه «تم تحويل جميع المدارس والجامعات والمعاهد في المناطق المتوقع تضررها إلى التعليم عن بُعد». وأوضح المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث «قامت وزارة الطاقة والبينية التحتية بتشكيل فرق عمل ميدانية للتعامل الفوري مع أي آثار قد تنجم عن الحالة المدارية، مع التأكيد على تفعيل خطط الاستجابة للحالات الطارئة المعنية بعمليات تنظيف الأودية ومعابر فتحات تصريف مياه الأمطار». وبخصوص مواطني الدولة الموجودين في سلطنة عمان، أوضح العامري «قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتواصل، وتوفير كافة المعلومات اللازمة. كما تم التأكيد بأن على الراغبين بالعودة إلى الدولة إجراء الفحص (كوفيد - 19) PCR عند الوصول». بدوره، أكد العميد علي الطنيجي المتحدث الرسمي عن وزارة الداخلية أن الوزارة بمختلف قطاعاتها الأمنية، قامت بجميع الإجراءات والتدابير اللازمة وفق الخطط المعتمدة، للتعامل مع الحالة المدارية «شاهين»، والتي من المتوقع أن تؤثر في بعض المناطق من إمارات الدولة، وخاصة في الساحل الشرقي، وجنوب الدولة. وأضاف الطنيجي أنه «تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع القيادات الشرطية لضمان سلامة الجميع وتقليل التأثير على مختلف المناطق. وقامت الوزارة، متمثلة بمختلف قطاعاتها، باتخاذ إجراءات وقائية كتسيير عددٍ من الدوريات الأمنية في المواقع القريبة من الشواطئ، والوديان المتوقع جريان السيول بها». وأوضح أنه «تم إصدار التنبيهات والتحذيرات اللازمة بالإضافة إلى الإرشادات الواجب اتباعها من قبل الأفراد لحماية الجميع». وأكد «تهيب وزارة الداخلية بالجمهور الكريم، التعاون مع وحدات الشرطة والالتزام بالتحذيرات حفاظاً على سلامتهم ومتابعة كافة الأخبار والتحذيرات من مصادرها الرسمية». وختم المتحدث الرسمي عن وزارة الداخلية «ندعو الجمهور الكريم لضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد واتباع التعليمات والتحذيرات من الجهات المختصة، وكما يرجى استقاء كافة المعلومات دائماً من مصادرها الرسمية بالدولة».