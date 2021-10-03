حاكم الفجيرة يمنح الطفل «سلطان الخزيمي» أرضاً زراعية مع ملكيتها

منح صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الطفل سلطان علي الخزيمي أرضًا زراعيّة مع تسليمه ملكيّتها.. وأمر بتسييج الأرض وتسويتها وتجهيزها بالآبار تكريمًا له ولتشجيعه على تحقيق حلمه متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح. وأشادَ صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال استقباله للطفل سلطان علي الخزيمي بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة في قصر الرميلة، بشغف سلطان ورغبته بتعلم الزراعة وتحقيق طموحه بعد مشاهدة سموّه فيديو له انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رغبته اللافتة في التعلم واكتساب المعرفة في المجال الزراعي بزراعة الخضراوات والأشجار المثمرة. بدوره عبّر الطفل سلطان الخزيمي عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المنحة وهذا التكريم الكبير ودعمه لأبنائه في إمارة الفجيرة في مختلف المجالات. حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.