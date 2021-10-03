الحالة المدارية شاهين تؤثر على إمارة أبوظبي

تؤثر الحالة المدارية "شاهين" على الطقس في الإمارة لاسيما في مدينة العين اعتباراً من الأحد 3 أكتوبر ولغاية الثلاثاء 5 أكتوبر. يشمل ذلك تشكل سحب ركامية ماطرة وتدني مدى الرؤية وهبوب رياح شديدة السرعة واضطراب البحر وجريان السيول.

نهيب بالجمهور أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعة عند تدني مدى الرؤية، وعدم ارتياد البحر، والابتعاد عن الأودية ومناطق تشكل السيول، ومتابعة مستجدات الحالة الجوية واتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المعنية، واستقاء المعلومات من مصادر رسمية.