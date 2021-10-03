التعليم عن بعد في جميع المؤسسات التعليمية بالعين يومي الاثنين والثلاثاء

أكد مكتب أبوظبي الإعلامي أنه نظراً لتقلب الظروف الجوية في مدينة العين، سيتم تفعيل التعليم عن بعد في جميع المؤسسات التعليمية في المدينة يومي الاثنين 4 أكتوبر والثلاثاء 5 أكتوبر 2021.

وقال المكتب عبر حسابه الرسمي في تويتر: "نهيب بالجمهور الكريم أخذ الحيطة والحذر والاستمرار في متابعة المستجدات من المصادر الرسمية. للطوارئ يرجى الاتصال على رقم 026788888 وفرق الدعم على "993.

وأضاف "كما سيتم تأمين مواقع أعمال البناء والإنشاءات بشكل فوري، وتوقف أعمال الإنشاءات اعتباراً من الساعة 4 عصراً الأحد 3 أكتوبر، لغاية يوم الثلاثاء 5 أكتوبر".