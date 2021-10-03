الإمارات الأولى عربياً و18 عالمياً بالمساواة بين الجنسين

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن تقرير " التوازن لغد أفضل" الذي أطلقه جناح المرأة بمعرض إكسبو 2020 دبي، أن دولة الإمارات أحرزت تقدماً لافتاً في مجال المساواة بين الجنسين.

وكشف التقرير أن دولة الإمارات تقدمت في مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساواة بين الجنسين، وأصبحت الإمارات الدولة العربية الأولى في التصنيف وتحتل المرتبة 18 في المؤتمر العالمي لعام 2020.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حققت هدفها لعام 2021، قبل عام من استحقاقه، وأصبحت بين أفضل 25 دولة في العالم في المساواة بين الجنسين، لافتاً إلى أن دولة الإمارات كانت في المرتبة 49 عامياً في المساواة بين الجنسين عام 2015.

وذكر التقرير، أن 77 % من الإماراتيات يلتحقن بمؤسسات التعليم العالي بعد مرحلة الثانوية ويشكلن 70 % من إجمالي الخريجات في الجامعات بالدولة.

وأعلن تقرير " التوازن لغد أفضل" أن 56 % من الخريجين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في دولة الإمارات، من النساء، فيما بلغت نسبة تغطية الرعاية الصحية ما قبل الولادة 100% .