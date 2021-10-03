«الموارد البشرية والتوطين» تدعو لاتخاذ التدابير الوقائية لحماية العمال من تداعيات الحالة المدارية «شاهين»

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المنشآت والشركات في مناطق الدولة التي قد تتعرض للحالة المدارية «شاهين» إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار العمل والإصابات التي قد تنجم عن الحالة المدارية، وإيقاف العمل إن استدعت الحاجة لذلك. وتأتي دعوة الوزارة بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على توفير ضمانات الصحة والسلامة المهنية لكافة العاملين في سوق العمل. وأشارت الوزارة إلى ضرورة ضمان سلامة الحافلات التي تستخدم لنقل العمال ومراعاة التدابير الوقائية بما يكفل سلامتهم أثناء انتقالهم من وإلى مواقع العمل. وأكدت الوزارة ثقتها بوعي أصحاب العمل وبحرصهم على صحة وسلامة العاملين لدى منشآتهم، خصوصاً في الأوقات التي تشهد تغيرات جوية.