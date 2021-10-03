رئيس رواندا يفتتح جناح بلاده في إكسبو 2020 دبي

افتتح فخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا جناح بلاده في إكسبو 2020 دبي أمس مطلقا تجربة تعرف الزوار برواندا وتصحبهم في رحلات آسرة تشمل مغامرات افتراضية برفقة الغوريلا تسلط الضوء على جهود رواندا في الحفاظ على البيئة وتذوق القهوة الرواندية اللذيذة في "رواندا كافيه".

وقدمت فرقة من عازفي الطبول والراقصين رقصة تقليدية مفعمة بالحيوية في حفل الافتتاح أمام جمع من رواد الجناح بحضور سعادة إيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا لدى الدولة وإيفس إرادوكوندا المفوض العام لرواندا في إكسبو 2020 دبي. ويقع جناح رواندا في منطقة الفرص في إكسبو 2020 دبي ويحمل شعار "روائع رواندا" ..يأخذ الجناح الزوار في رحلة عبر الزمن ليعيشوا تاريخ رواندا المملكة ويكتشفوا قصص الثقافة والتراث ويشاهدوا الوتيرة الرائعة التي تطورت بها البلاد عبر القيادة والابتكار. وأكد رئيس جمهورية رواندا أهمية إكسبو 2020 دبي في تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء بما يرسخ مبادئ التضامن الإنساني بين بني البشر ..مشيداً بالتنظيم الاستثنائي لإكسبو 2020 دبي الذي يجسد الاحترافية العالية الإمكانات المتطورة في تنظيم الأحداث الدولية الكبرى.

وتعد رواندا مركزا إقليميا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووجهة سياحية راقية موقع مثالي للاستثمار والقيام بالأعمال التجارية حيث تشكل مشاركتها في إكسبو 2020 دبي فرصة للتواصل مع أسواق جديدة ومستثمرين جدد وممارسات جديدة اعتبارات ثابتة تحفز مشاركة رواندا في الحدث الدولي.

الجدير بالذكر أن فخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة يزور الدولة حالياً للمشاركة في فعاليات الدورة الـ14 في مؤتمر السياسات العالمي الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر الجاري.









