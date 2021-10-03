إحاطة إعلامية ثانية اليوم حول آخر مستجدات الحالة المدارية شاهين

تعقد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد ووزارة الداخلية إحاطة إعلامية خاصة ثانية اليوم حول آخر مستجدات الحالة المدارية "شاهين"، الساعة 5:30 مساءً.

وقال المركز الوطني للأرصاد إنه من المتوقع استمرار حركة الإعصار المداري شاهين نحو سواحل سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة القادمة كما أنه من المتوقع ان يضعف بعد دخوله على اليابسة.

وتوقع المركز استمرار تدفق السحب على المناطق الشرقية من الدولة بشكل تدريجي يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة اليوم ويستمر غدا تأثر بعض مناطق الدولة الشرقية والجنوبية الشرقية بإمتداد الحالة المدارية تشمل بعض منطقة العين والمناطق الجنوبية والوسطى حيث تتكاثر السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة ..وتكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة خاصة مع السحب الركامية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الافقية.

ودعت وزارة الداخلية الجمهور لأخذ الحيطة والحذر خلال تقلبات الطقس والتزام اشتراطات السلامة.