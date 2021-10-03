محمد بن راشد يزور جناح قطر والكويت في معرض إكسبو 2020 دبي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جناح دولة قطر الشقيقة في معرض إكسبو 2020 دبي، والذي يستعرض الإنجازات التنموية التي حققتها في مختلف المجالات.

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد، جناح دولة الكويت الشقيقة في معرض إكسبو 2020 دبي، في ثالث أيام المعرض الذي يضم مشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم.