زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جناح دولة قطر الشقيقة في معرض إكسبو 2020 دبي، والذي يستعرض الإنجازات التنموية التي حققتها في مختلف المجالات.
كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد، جناح دولة الكويت الشقيقة في معرض إكسبو 2020 دبي، في ثالث أيام المعرض الذي يضم مشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم.
#محمد_بن_راشد يرافقه حمدان بن محمد، يزور جناح دولة قطر الشقيقة في معرض إكسبو 2020 #دبي، والذي يستعرض الإنجازات التنموية التي حققتها في مختلف المجالات#نتصدر_المشهد#Expo2020@expo2020dubai pic.twitter.com/hH2NTiJVOX— صحيفة الاتحاد (@aletihadae) October 3, 2021