الوطني للأرصاد: الإعصار شاهين يتمركز شمال وسط بحر عمان

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الإعصار المداري شاهين يتمركز شمال وسط بحر عمان عند خط عرض 24.2 شمالاً وخط طول 58.6 شرقاً، يصاحبه تشكلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر عمان وتبلغ سرعتها حول المركز من 120 إلى 140 كم/ الساعة، ويبعد مركز الإعصار 250 كم من سواحل الفجيرة وسرعة حركة الإعصار 12 كم/ س بتجاه غرب - جنوب غرب .

وقال المركز إنه من المتوقع استمرار حركة الإعصار المداري شاهين نحو سواحل سلطنة عمان خلال 24 ساعة القادمة كما أنه من المتوقع ان يضعف بعد دخوله على اليابسة. وتوقع المركز استمرار تدفق السحب على المناطق الشرقية من الدولة بشكل تدريجي يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة اليوم ويستمر غدا تأثر بعض مناطق الدولة الشرقية والجنوبية الشرقية بإمتداد الحالة المدارية تشمل بعض منطقة العين والمناطق الجنوبية والوسطى حيث تتكاثر السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة ..وتكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة خاصة مع السحب الركامية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الافقية. وأوضح المركز أن بحر عمان سيكون مضطربا إلى شديد الاضطراب مما قد يؤدي إلى غمر مياه البحر في المناطق المنخفضة على الساحل الشرقي كما يضطرب بحر الخليج العربي أحياناً شمالاً. ولفت المركز الوطني للأرصاد إلى أنه يتابع الحالة المدارية على مدار الساعة ويهيب بالجمهور ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه ويرجو اتباع التعليمات والتحذيرات من الجهات المختصة.