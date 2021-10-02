فريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في الأردن

عمّان (الاتحاد)

نفّذ فريق من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الجهة المنظمة لحملة 100 مليون وجبة، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في أربع قارات، زيارة ميدانية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمتابعة عمليات تقديم الدعم الغذائي للمستفيدين من الحملة، بالتنسيق مع كلٍّ من برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة وبنك الطعام الأردني، للاطلاع على أفضل الممارسات التي تطبقها الحملة العالمية وشركاؤها للوصول السريع إلى المستفيدين بالتعاون مع السلطات والجهات المعنية في المملكة.

وشملت زيارة الفريق، كلاً من مخيم الزعتري للاجئين السوريين، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، حيث يتم تقديم المساعدة لحوالي 52 ألف لاجئ سوري داخل المخيم، ومنطقة الهاشمي الشمالي، حيث تتواصل عمليات توزيع الدعم الغذائي والتي تستمر بالتعاون مع بنك الطعام الأردني ضمن شبكة بنوك الطعام الإقليمية لتوزيع ما يعادل 9 ملايين وجبة غذائية في الأردن.

والتقى الفريق أحمد علي البلوشي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، في مبنى سفارة الدولة في العاصمة الأردنية، فيما شارك خالد علي النعيمي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى المملكة، في جانب من الزيارات الميدانية لفريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

واطلع الفريق خلال الزيارة الميدانية المنسقة مع بنك الطعام الأردني على إنجاز توزيع 6.365.600 وجبة غذائية في الأردن حتى الآن؛ وهو ما يعادل أكثر من ثلثي الدعم الإجمالي المرصود من حملة 100 مليون وجبة في الأردن، استفاد منها 94.052 شخصاً، وذلك بصيغة طرود غذائية.

وزار الفريق مقر بنك الطعام الأردني وأحد مستودعاته، حيث تطوع أعضاء الجانبين لتعليب وتغليف الطرود الغذائية المنوّعة، والتي تضم المكونات الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات طعام للأفراد والأسر التي يتم توزيعها عليها في أماكن تواجدها بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المحلية التي تمتلك قواعد بيانات دقيقة بالأفراد والعائلات الأشد حاجة، ومن ثم تسليمها في المستودع لإحدى الجمعيات الخيرية لتوصيلها مباشرة لمستحقي الدعم الغذائي.

فيما شملت زيارة الفريق إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن شرحاً عملياً من قبل برنامج الأغذية العالمي، حول تبنّي التقنيات الذكية التي ضمنت وصول ما يعادل 4.7 مليون وجبة من حملة «100 مليون وجبة» إلى مستحقي الدعم الغذائي في مخيمات اللاجئين بصيغة قسائم فورية تعتمد تقنية بصمة العين وسلسلة الكتل «بلوك تشين» لتمكين المستفيدين من شراء المواد الغذائية والتموينية التي يحتاجونها من المحال التجارية والمخابز للحصول على المنتجات الغذائية الطازجة التي يحتاجونها.

وتجول الفريق في مخيم الزعتري وسوقه المركزي، وقام بزيارة عائلات في المنازل المتحركة مسبقة الصنع داخل المخيم للاطلاع منهم بشكل مباشر على احتياجاتهم واقتراحاتهم. كما التقى فريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في ختام الزيارة الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، ألبرتو كوريا مينديز.

وأشاد أحمد علي البلوشي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في عمّان بدور المملكة الأردنية الهاشمية في احتضان اللاجئين، وتقديم الدعم والرعاية لهم، وثمن الجهود المباركة التي تبذلها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في هذا المجال الإغاثي والإنساني وفي تنفيذ المبادرات والبرامج الخيرية والتي تشمل الفئات المستحقة في كافة المناطق والدول، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين. وأشار سفير الدولة أن فريق الحملة، الذي التقى عدداً من أعضائه أثناء زيارتهم للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يواصل متابعة توزيع الطرود الغذائية التي تقدمها الحملة في مختلف أنحاء المملكة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والإنسانية. وفي هذا السياق، استطاعت حملة 100 مليون وجبة، التي انطلقت من دولة الإمارات وتنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في 30 دولة في أربع قارات لتوفير الدعم الغذائي للفئات الأشد حاجة، توزيع ما يعادل 4.7 مليون وجبة على اللاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق في المملكة كافية لشهر واحد وفي شمال وشرقي المملكة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية والإنسانية.

فخر

قال ألبيرتو مينديز ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأردن: «نحن فخورون بشراكتنا المتينة مع حملة 100 مليون وجبة، وشاكرون تخصيص الدعم المقدم للاجئين في المخيمات في الأردن والذي جاء في الوقت المناسب». ومن جهته، قال معز الشهدي، العضو المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة بنوك الطعام الإقليمية: «نشكر كافة فرق عمل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الذين يحرصون على تنفيذ حملة 100 مليون وجبة على أكمل وجه حتى تستفيد منها الشريحة الأكبر من المحتاجين، ونتطلع إلى مواصلة التعاون معهم لتحقيق الأثر الإيجابي الذي ننشده».

وقالت الدكتورة كوثر القطارنة، رئيس بنك الطعام الأردني: «يقف بنك الطعام الأردني عاجزاً عن شكر مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وأهل الإمارات على دعمهم لأسر بنك الطعام الأردني».

تطبيق أفضل الممارسات

قالت سارة النعيمي، مدير إدارة في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «تتعاون حملة 100 مليون وجبة، الهادفة لإطعام الطعام في 30 دولة، مع بنك الطعام الأردني وبالتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الخيرية والإنسانية لتوزيع 9 ملايين وجبة بصيغة طرود غذائية في الأردن للأفراد والأسر في مخيمات اللاجئين العشوائية في صويلح والبقعة وعجلون. وقد تم توزيع أكثر من 6.3 مليون وجبة حتى الآن استفاد منها أكثر من 94 ألف شخص. كما تعاونت الحملة مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وأنجزت توزيع ما يعادل 4.7 مليون وجبة بصيغة قسائم فورية ذكية سهلت وصول اللاجئين المستفيدين منها إلى المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجونها.