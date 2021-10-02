محمد بن راشد: تجارب متميزة لتغيير حياة الناس

دبي (الاتحاد)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، معرض «إكسبو 2020 دبي» أمس، في ثاني أيام الحدث العالمي الكبير، حيث حرص سموه على تفقد جانب من أجنحة الدول الخليجية المشاركة في الحدث الضخم المقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، والذي يضم بين جنباته أجنحة 192 دولة، إضافة إلى مشاركة أهم المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ونخب المبتكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

محمد بن راشد لدى وصوله الجناح يرافقه حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد

وأكد سموه، في مستهل الزيارة، أن دولة الإمارات أثبتت للعالم أنها قادرة على صنع الفارق وجمع الطاقات وتحفيز الهمم والعقول المبدعة لما فيه خير البشرية جمعاء، مشيراً سموه إلى ما تضمه الأجنحة المشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي» من أفكار وتجارب متميزة تشارك بها في تغيير حياة الناس للأفضل انطلاقاً من الإمارات إلى العالم.

ولفت سموه إلى قيمة الحدث كساحة لحشد الجهود ومضافرة الطاقات ورسم واقع عالمي جديد يمكّن الشعوب من بلوغ ما تطمح إليه من رفعة وازدهار، ولتقديم قيمة مضافة من أرض عوّدت العالم أنها تقود مسار الابتكار والتغيير الإيجابي لتحقيق سعادة الإنسان، والمساهمة في أن يحل السلام والمحبة بين الدول انطلاقاً من المبادئ التي تأسست عليها الدولة، وتواصل معها مسيرتها نحو المستقبل برؤية قيادتها الرشيدة وعقول أبنائها المخلصين.

واستهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الزيارة بتفقد جناح المملكة العربية السعودية، وهو ثاني أكبر الأجنحة في «إكسبو 2020 دبي»، والمقام في منطقة «الفرص» بالمعرض وعلى مساحة إجمالية تتجاوز 13 ألف متر مربع، ويعتمد بصورة كاملة في تشغيله على الطاقة المتجددة، تأكيداً على مبدأ الاستدامة الذي يرمز له التصميم الخارجي للجناح، ما أهله للفوز بشهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة.

.. وسموه خلال الجولة بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي

وقال سموه عبر «تويتر»: «خلال زيارتي اليوم للجناح السعودي في إكسبو دبي… ثاني أكبر جناح في المعرض .. ويعكس الرؤية السعودية الملهمة للمستقبل.. أهلاً بالمملكة في بلدهم وعبر هذه المنصة الثقافية العالمية».

وشاهد سموه ومرافقوه، خلال الزيارة، جوانب من الجناح تبرز محاور مهمة لنهضة المملكة، وتلقي الضوء على ماضيها وحاضرها، ورؤيتها الطموحة للمستقبل عبر محتوى إبداعي يعكس الثراء الحضاري للمملكة، بتراثها وطبيعتها ومجتمعها المتنوع، ويعرّف بخططها المستقبلية الطموحة في «ضوء رؤية السعودية 2030»، وذلك من خلال أقسام الجناح المتنوعة والتي تتوزع ضمن أربع ركائز رئيسية هي: الناس، والطبيعة، والتراث، والفرص، عبر أكثر من مسار ومنها: الموروث الثقافي والطبيعة والاقتصاد، مع الاهتمام بالجانب العلمي والتكنولوجي الذي يمثل أحد أهم ركائز رؤية المملكة للمستقبل.

محمد بن راشد يتفقد الجناح السعودي يرافقه حمدان بن محمد (وام)

وتوقف سموه، خلال الزيارة، عند عرض تقني بعنوان: «رؤية»، وهو عبارة عن كرة عملاقة بقطر 30 متراً بأرضية تفاعلية، وتقدم رحلة بصرية، وسمعية تستعرض جوهر الثقافة السعودية، بأحدث تقنيات العرض العالمية، كما تفقد سموه مركز «الاستكشاف»، وهو منصة لبناء الفرص الاستثمارية، والشراكات المثمرة والمتنوعة، ويحتوي على جدول رقمي تفاعلي مصمم على هيئة خريطة السعودية، ويقدم كمّاً ضخماً من البيانات عن جوانب الحياة كافة في المملكة، ضمن مجالات عدة مثل: الفن والثقافة، والاقتصاد والاستثمار، والطاقة، والطبيعة والسياحة، وغيرها.

محمد بن راشد يتفقد الجناح السعودي يرافقه حمدان بن محمد (وام)

منتزه الأعمال

واطلع سموه على «منتزه الأعمال» والهدف من ورائه، والمتمثل في منح الزوار فرصة التواصل مع قادة ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم لإقامة شراكات، ومناقشة الخبرات والفرص الاستثمارية المتنوعة، علاوة على رصد فرص التنمية الاقتصادية والاستثمارية، والثقافية والعلمية وغيرها من مسارات تعنى بها المملكة.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ما شاهده من خلال الجناح، الذي جاء توظيف أحدث التقنيات الرقمية في جنباته لإبراز تاريخ المملكة العريق وموروثها الثقافي الغني وبيئتها الطبيعية الآسرة، معبراً بدقة عن توجهات المملكة التي تنطلق من التمسك الكامل بالجذور والانطلاق بقوة نحول المستقبل بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، معرباً سموه عن خالص أمنياته للمملكة وقيادتها الحكيمة وشعبها الكريم بموفور التقدم والازدهار.