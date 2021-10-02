محمد بن راشد: ثقافات العالم تجتمع لتحكي قصة الإنسان

دبي (الاتحاد)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو ولي عهد دبي، وسمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، جناح سلطنة عُمان الشقيقة، المقام في منطقة «التنقل» في مقر معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث أبدى سموه إعجابه بتصميم الجناح الذي جاء مستوحى من أصالة التراث العماني العريق وارتباطه بمكونات البيئة العمانية، ومن أهمها شجرة اللبان التي تم استلهام تصميم الجناح منها.

وقال سموه عبر «تويتر»: «زرت في ثاني أيام إكسبو دبي العالمي المعرض الجناح العماني والجناح الفرنسي.. ثقافات العالم تجتمع لتحكي قصة الانسان ورحلته وطموحاته».

واطلع سموه، خلال الزيارة، على المحتوى الذي يقدمه الجناح والذي يعكس في ملامحه إنجازات السلطنة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية، وبما يجسد رؤية «عُمان 2040»، حيث ضمت أروقة وأقسام الجناح نماذج أعمال متميّزة ومبادرات عُمانية شابة مختلفة تبرز ارتباط الإنسان العُماني بتاريخه وهويته، وتجسد القيم الأساسية لمعرض «إكسبو»، وتترجم شعاره «تلاقي العقول وصنع المستقبل».

محمد بن راشد يتفقد الجناح



وقد أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إبداع العرض الذي قدمت من خلاله سلطنة عُمان الشقيقة سرداً إبداعياً يروي قصة النهضة الشاملة التي تشهدها السلطنة بقيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، ويبرز ارتباط الإنسان العماني بماضيه واستشرافه الطموح لمستقبله في ضوء رؤية وثابة هدفها استكمال مسيرة التنمية والمضي قدماً بقوة نحو المستقبل واستحداث الفرص الرامية إلى توسيع مشاركة الشباب في تعزيز الأهداف الطموحة للسلطنة، متمنياً سموه كل التوفيق والسداد للسلطنة، قيادة وشعباً، للوصول إلى مستويات التميز في مختلف المجالات.

محمد بن راشد يستمع لشرح عن الجناح بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد

الجناح

وقد تم تشييد جناح سلطنة عُمان في معرض «إكسبو 2020 دبي» على مساحة 2200 متر مربع، وهو يتكون من طابق أرضي، بالإضافة إلى طابقين، ويضم خمسة أقسام تُحاكي في محتواها قصة دورة حياة شجرة اللبان، انطلاقاً من محاور الموضوعات الفرعية الثلاثة لـ«إكسبو 2020 دبي»، وهي: الاستدامة والفرص والتنقل، كما تمّ تصميم وتصنيع وتنفيذ الأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية التي سوف تُستخدم في سرد واستعراض محتوى قصة الجناح في المعرض من قِبل كفاءات شابة عُمانية.

محمد بن راشد يستمع لشرح عن الجناح بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد

فعاليات

وتشارك سلطنة عُمان في «إكسبو 2020 دبي» بمجموعة من الفعاليات والمشاركات على مدى ستة أشهر، منها المشاركة في الندوات العلمية والفنية والثقافية والاقتصادية، عبر تقديم مجموعة من أوراق العمل في مختلف الموضوعات، إضافة إلى أسابيع محددة متخصصة بمجالات عدة، بهدف تعظيم المكاسب الاقتصادية من المشاركة. ومن أهم هذه الفعاليات المخطط لها، معرض المنتجات العُمانية، ومعرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأسبوع الاستثمار العماني، الذي سيتم من خلاله استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السلطنة، بمشاركة الجهات المعنية، كما ستتضمن المشاركة مبادرات عدة، منها المشاركة في جناح المرأة للاحتفاء بيوم المرأة العمانية في أكتوبر الجاري.