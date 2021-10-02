رئيس صربيا: سمعة الإمارات طيبـة حول العالم

‎دبي (وام)

افتتح فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا جناح بلاده في الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، وذلك بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي» وتاتيانا ماتيتش وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية. ‎

وعبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن سعادته بالمشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، وأكد أن دولة الإمارات لديها سمعة طيبة حول العالم بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها. وأضاف أن صربيا والإمارات تربطهما علاقة صداقة وطيدة وتطويرها يُعد من أولويات سياساتنا الخارجية.. فاليوم تساهم المشاريع المشتركة لبلدينا في التنمية الاقتصادية لصربيا، كما تعطي اقتصادنا دفعة قوية.

صفحة جديدة للعالم

قالت تاتيانا ماتيتش وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا المفوض العام لجناح صربيا في «إكسبو 2020 دبي»: «بمشاركتنا في هذا الحدث الكبير الذي يُعد بمثابة صفحة جديدة للعالم بعد جائحة (كوفيد - 19) سنثبت أننا على قدر المسؤولية في إيجاد الحلول للمشكلات التي يواجهها العالم.. فنحن ندعم الإبداع والابتكار، وتعتبر صربيا من أسرع دول البلقان في النمو الاقتصادي، ولهذا نحن نستمد إلهامنا من العقول العظيمة والأفكار الخلاقة التي تغير صربيا والعالم». ‎وأضافت: «يجسد تصميم الجناح الصربي ما نطمح إليه وما نود تحقيقه.. نحن ننظر للماضي لنشكل المستقبل، ونربط ذلك الماضي العريق لبلدنا بمشاريعنا المستقبلية.. ويعكس الجناح أهمية التكنولوجيا في تطور الحضارة، والتي تأثرت بشكل كبير بجائحة (كورونا) ولتساعدنا هذه التكنولوجيا في إيجاد الحلول لإنقاذ هذا الكوكب، وفهم الحاجات البشرية للوصول إلى عالم أفضل». ‎