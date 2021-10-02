مفوض عام مولدوفا: دبي عاصمة الإبداع الإنساني

دبي (وام)

أكد فيكتور هاروتا سفير جمهورية مولدوفا لدى الدولة المفوض العام لبلاده في «إكسبو 2020 دبي» أن شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» يجسد مسار القيادة الحكيمة لدولة الإمارات الاستشرافي الذي يعزز مجالات التعليم والفن والتسامح والإخاء والمساواة والتضامن الإنساني بين بني البشر.

وقال إن «إكسبو 2020 دبي» المكان المناسب لإعادة بناء العالم، ويتيح فرصة مثالية للمشاركين في أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم ليكونوا جزءاً من عملية البناء والتنمية، حيث يمثل «إكسبو 2020 دبي» عاصمة عالمية جديدة للتعاون والإبداع من أجل الإنسانية جمعاء، حيث تشارك مولدوفا في هذا الحدث لعرض تاريخ الدولة وتراثها الثري وإبداع شعبها. وأكد أن «إكسبو 2020 دبي» انطلق في الوقت المناسب والمكان المناسب، إذ يمثل عام 2021 فرصة لإعادة البناء بعد أن غير عام 2020 العالم جراء جائحة «كورونا»، واليوم يجتمع العالم في دبي لبحث فرص بناء مستقبل أفضل للجميع.

وحول دور «إكسبو 2020 دبي» في تدشين عودة الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الدولية، قال السفير فيكتور هاروتا، إن دول العالم تأثرت بجائحة «كورونا»، ولكننا اليوم نرى أن دولة الإمارات نجحت في عقد «إكسبو 2020»، ورحبت بالعالم على أرضها رغم الظرف الاستثنائي الذي شهده العالم، واصفاً بروتوكولات السلامة والأمن المطبقة في «إكسبو 2020 دبي» وفي الإمارات بشكل عام بأنها فعالة للغاية وتؤدي إلى نتائج إيجابية حيث تُعد الإمارات مكاناً آمناً للزوار بفضل تلك التدابير كونها أولى دول العالم في معدل المطعمين بالنسبة لتعداد السكان. وعن المحاور الرئيسية لمشاركة مولدوفا في «إكسبو 2020 دبي»، قال المفوض العام لمولدوفا في «إكسبو 2020 دبي»، إن مشاركة بلاده ترتكز على محاور تتمثل في «استكشاف دولة مولدوفا، والنمو في مولدوفا ومذاق مولدوفا، وعرض الخضراوات والفاكهة التي تنمو في مولدوفا، والاستثمار في مولدوفا كونها مكاناً مثالياً للاستثمار، حيث تتمتع بطقس معتدل ونمو اقتصادي مستقر وموقع متميز في قلب أوروبا».

وأضاف أن جناح مولدوفا يقع في منطقة التنقل بـ«إكسبو 2020 دبي»، ونحرص على الترويج للرسائل الرئيسية للمنطقة، حيث يواصل التنقل تغيير الأساليب التقليدية التي تتحكم في حياتنا والتواصل مع الناس وفهم الثقافات المختلفة وتبادل المعرفة والأفكار، وبالتالي نهدف بشكل أساسي إلى تعزيز موقع مولدوفا كدولة متميزة ناشئة في مجالات التصنيع والابتكار. وأشار إلى أن رسالة جناح مولدوفا تتركز على رمزنا الرئيسي «شجرة الحياة» -كل بذرة تزرع في تربتنا الخصبة تنمو لتصبح معجزة، ويمثل كل فرع من فروع الشجرة فرصة للنمو وله أهمية خاصة.

وحول جهود الإمارات في استضافة «إكسبو 2020 دبي»، قال فيكتور هاروتا، إن «إكسبو 2020 دبي» أول فعالية «إكسبو» تعقد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فهناك العديد من الأسباب لاعتباره أهم فعالية م هذا المعرض في التاريخ فهو الحدث الأكبر والأفضل والأكثر استدامة وأماناً، إضافة إلى ما شهدناه خلال الافتتاح المبهر والمميز. وأضاف: ما شهدناه من احترافية عالية في التنظيم واستضافة العالم على أرض الإمارات يدعو إلى الفخر والإعجاب والذي يعكس جهود وتفاني والتزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تأسيس مستقبل أفضل للعالم بأسره.. وقد تم تشييد موقع «إكسبو» في الصحراء وتحويله إلى موقع للتبادل الثقافي والتعاون الدولي مع التركيز على الاستدامة والتنقل والفرص، الأمر الذي سيتم تذكره دوماً كمصدر إلهام للأجيال القادمة.

قيمة ثقافية ثرية

وحول ما يميز جناح مولدوفا في «إكسبو 2020 دبي»، قال فيكتور هاروتا: «نعتز بمشاركتنا في هذا الحدث الدولي، إذ تتمتع جمهورية مولدوفا بقيمة ثقافية ثرية نود الترويج لها وتقديمها للعالم، ولكن شعبنا هو الكنز الأعظم الذي نفخر به، وموظفونا هم من يصنعون المستقبل، ولهذا السبب تم تزيين ألواح الجناح من الخارج بصور لأشخاص عاديين». وقال إننا نأمل عبر هذا الحدث الدولي المهم، تحقيق الرؤية الاقتصادية لمولدوفا، من خلال دعم نمو القطاع السياحي، وتحفيز تطوير الشركات الإبداعية، وتعزيز سمعة الدولة عالمياً كبيئة خصبة للاستثمار.. وفي هذا الإطار، تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً مهماً، ويمكننا سوياً الاستفادة من هذه المنصة العالمية لتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات والسياح إلى مولدوفا.