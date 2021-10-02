3 ملايين شخص يستكشفون المنصة الافتراضية لإكسبو 2020 دبي في 24 ساعة

دبي (وام)

شهد ملايين الأشخاص افتراضياً ومن مختلف قارات العالم حفل افتتاح «إكسبو 2020 دبي» المبهر، حيث استكشف أكثر من ثلاثة ملايين شخص في أنحاء العالم محتوى المنصة التفاعلية المطورة حديثاً عبر «الإنترنت» VirtualExpo.world واختبروها أثناء الساعات الـ24 الأولى من إطلاقها للعالم. وتتيح منصة «إكسبو» الافتراضية سبلاً جديدة لاستكشاف أول «إكسبو» دولي في العالم العربي.. وفيما تنقل دبي العالم إلى «إكسبو 2020»، تعمل منصة «إكسبو» الافتراضية على نقل «إكسبو 2020» إلى العالم.. وبينما ترحب دبي بـ192 دولة مشاركة، سيتمكن الناس في هذه الدول من مشاهدة «إكسبو 2020» من مختلف أصقاع الأرض.

ويوفر «إكسبو 2020 دبي» التجربة الرقمية الأكثر تقدماً في تاريخ معارض «إكسبو» الدولية، إذ يتيح «إكسبو» الافتراضي تمثيلاً شائقاً للحدث الفعلي يمكن للزوار الوصول إليه والتفاعل معه بسهولة خارج حدود الموقع الفعلي. وتشمل ميزات «إكسبو» الافتراضي مقاطع فيديو غامرة بنطاق 360 درجة لأجنحة الدول والموضوعات وعروضاً لفعاليات ترفيهية حية ومدونات صوتية «بودكاست» وجولة فيديو للأطفال مع الرسوم المتحركة وألعاباً عبر «ماينكرافت» وجولات تفاعلية حية على منصات «تويتش». وتتيح المنصة استكشاف الأجنحة بشكل افتراضي باستخدام حاسوب محمول أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي، وتُحوّل حفل الافتتاح وحفل الختام إلى تجربتَي ماينكرافت تفاعليتين فيما تضم تجربة «إكسبو 2020 دبي» ماينكرافت: الإصدار التعليمي خطط دروس للمعلمين لاستخدامها في فصولهم الدراسية، مقدمة نظرة أعمق إلى موضوعات الحدث وموضوعاته الفرعية عبر الألعاب الغامرة.

وقال ريحان أسد الرئيس التنفيذي لبرامج الفعاليات في «إكسبو 2020 دبي»: يقدم «إكسبو 2020 دبي» التجارب الرقمية والافتراضية والمُعزَّزة الأكثر ابتكاراً ومفهوم الزيارات الافتراضية للمرة الأولى على مستوى دورات «إكسبو» الدولي، نحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة «إكسبو» افتراضية لملايين الأشخاص حول العالم. ويتطلع «إكسبو» الافتراضي إلى ما هو أكثر من تقديم عرض رقمي للموقع والأجنحة حيث يتيح للزوار فرصة التواصل وإنشاء محتوى «إكسبو 2020»، والتفاعل معه والمشاركة فيه عبر اختباره بالطريقة التي تلائمهم، من أي جهاز ومن أي مكان في العالم. ويمكن لزوار إكسبو الافتراضي الوصول إلى هذا المحتوى عبر «الإنترنت» الآن ومن المقرر أن تنطلق نسخة موسّعة وغامرة بشكل أكبر في غضون الأسابيع المقبلة. وجرى بث حفل الافتتاح أمس الأول مباشرة عبر VirtualExpo.world، وستتيح تجربة ماينكرافت متعددة اللاعبين للمستخدمين «حضور» الفعالية بوصفهم شخصيات رمزية «أفاتار»، والاستمتاع بالألعاب النارية المتزامنة مع موسيقى «إكسبو 2020» والاشتراك في لعبة مخصصة تمكنهم من السفر عبر الزمن للتعرف إلى معارض «إكسبو» الدولية السابقة. ويوفر «إكسبو» الافتراضي أيضاً جولات تفاعلية حية في «إكسبو 2020 دبي» مع مرشد فعلي في الموقع، وهو ما يسمح للمجموعات بزيارة الموقع بشكل جماعي وتحديد الأماكن التي يرغبون في الذهاب إليها والمعالم التي يريدون مشاهدتها. وتضم هذه الجولات عناصر لعب تتيح للمستخدمين كسب النقاط، وتحسين مراكزهم على قائمة أفضل اللاعبين.