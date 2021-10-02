افتتاح «جناح قطر» في «إكسبو 2020 دبي»

دبي (الاتحاد)

افتتح سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة في الأول من أكتوبر الجاري، «جناح قطر» في «إكسبو 2020 دبي» الذي بدأ باستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم. حضر حفل الافتتاح «المفوضون العامّون» من دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والشركاء.

وقام وكيل وزارة التجارة والصناعة عقب الافتتاح، بجولة في جناح دولة قطر، الذي يسلط الضوء على إنجازات الدولة في مختلف المجالات ويعرض المشاريع الرائدة التي يتم تطويرها وفقاً لـ«الرؤية الوطنية 2030»، كما يسلط الضوء على قطر باعتبارها الدولة المضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة «قطر 2022».

كما زار أجنحة دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة، حيث يتم عرض أبرز إنجازات كل دولة.

يشار إلى أن جناح قطر تم تصميمه «من قبل المهندس المعماري العالمي سانتياغو كالاترافا، والذي قدم تفسيراً عصرياً للعناصر الأربعة التي يتضمنها الشعار الوطني لدولة قطر. وقد استوحى سانتياغو الهيكل المعماري للجناح، من السيفين المتقاطعين والقارب الشراعي (المِحمل) والجزيرة التي تضم شجرتي نخيل، وهو ما يمثل جوهر الشعار الوطني لدولة قطر».

وقال سانتياغو كالاترافا: فخور لاختيارنا من أجل تصميم جناح قطر في معرض إكسبو 2020. لقد عملنا على إبراز معالم الثقافة والتراث القطري، وأن نجسد تطلعات قطر نحو المستقبل من خلال تقديم رؤية معاصرة ترتكز على عناصر شعار دولة قطر.

يتألف «جناح قطر» من مبنيين مزدوجين متطابقين يضمان رواقين رئيسيين يوفران مساحات العرض. يمثل الرواق الأول مساحة تمهيدية للغوص في ماضي قطر واستكشاف حاضرها ومستقبلها من خلال الفنون البصرية والمؤثرات الصوتية والموسيقى. وتحيط وسائط العرض بالجناح من كلا الجانبين لتوجيه الزوار نحو المدخل الرئيسي.

سلطان الخاطر يتوسط الموظفين خلال افتتاح الجناح (من المصدر)

6 عروض تصوّرية

يحتوي الجناح على 6 عروض تصوّرية تجسد أحد الموضوعات الرئيسية لقصة قطر باستخدام التقنيات والأجهزة الحديثة بما في ذلك الشاشات العاكسة والهولوجرام، بالإضافة إلى الخرائط الثلاثية الأبعاد وشاشات LED الشفافة. كما يشتمل الرواق على مواضيع فرعية يعالجها «إكسبو 2020» مثل، الفرص، التنقل، الاستدامة، خصوصاً أن هذه المفاهيم الرئيسية قد تم اشتقاقها من برنامج أهداف التنمية المستدامة الـ17 التابع للأمم المتحدة (SDGs) والتي تشكل دعوة ملحة لاتخاذ إجراءات من قبل جميع البلدان في إطار شراكة عالمية. ويشتمل ذلك على: التراث والجغرافيا والثقافة، الفن والعلوم والتكنولوجيا عبر المحفزات الإبداعية، والاتصال والنقل والاستكشاف، البيئة والتطور العمراني، والتنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، الحوكمة والاستثمار في رأس المال البشري، التعليم، وتشغيل الشباب، ورفاهية المجتمع، التحولات الصناعية، ومبادرات ريادة التغيير والاقتصاد الأخضر، الابتكار والتطوير.

يتناول الرواق الثاني تجربة سمعية بصرية غامرة تنتقل من ذكريات انطباعية إلى صور مذهلة من خلال الجمع بين الصوت والضوء والرؤية. ويتميز هذا الحدث بشاشة عرض ملتفة و6 مجسمات تصوّرية، وهو ما يجعل زوار «جناح قطر» على موعد مع تجربة تنتقل بهم من الهدوء إلى الانفعال ومن المحلية إلى العالمية ومن المفهوم إلى الملموس.

يقع «جناح قطر» داخل منطقة «الاستدامة» في معرض إكسبو 2020، بجوار الملتقى الجنوبي الغربي لجناح الاستدامة، في حين تبلغ مساحته حوالي 920 متراً مربعاً، أما إجمالي المساحة المبنية فيبلغ حوالي 620 متراً مربعاً.