«الاتحاد الأوروبي» ينظم 40 فعاليّة وجلسة

دبي (الاتحاد)

يشارك الاتحاد الأوروبي في معرض إكسبو 2020 دبي تحت شعار: «تواصل العقول وصنع المستقبل» عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة رفيعة المستوى التي تستعرض الجهود الأوروبية في مواجهة التحديات العالمية في إطار الموضوعات الأساسية لإكسبو 2020 دبي: الفرص والتنقل والاستدامة.

وستنظم مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكثر من 40 فعاليّة وجلسة، مع التركيز على خمسة محاور أساسية، وهي الاستدامة والصفقة الخضراء الأوروبية وتغير المناخ، الغذاء والزراعة والصحة، الابتكار والرقمنة، الشمولية والمساواة، مع التركيز على تمكين المرأة، والتعاون التجاري والاقتصادي.

وسيكون إكسبو 2020 دبي فرصة مهمة للاستعداد لمستقبل أكثر استدامة من خلال الانخراط مع مشاركين من جميع أنحاء العالم في إحدى أكبر الفعاليات العالمية التي ستُعقد حضورياً منذ تفشي وباء كوفيد-19.

وقال معالي جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية: «في أوقات التحديات الصعبة، تحتاج مجتمعاتنا إلى العمل معًا، ليس فقط للتغلب عليها ولكن أيضًا لكي نصبح أقوى معاً ونتعاون بشكل أفضل. يُعد إكسبو 2020 دبي فرصة مثالية للتأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالتعاون الدولي والتعددية استجابةً للتحديات العالمية وبناء تفاهم مشترك حول كيفية التعامل مع هذه التحديات».

كما تَبرُز الأنشطة التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي بشكل واضح في تعاونه مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة لمعرض إكسبو 2020 دبي، حيث أضاف بوريل: يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم جهود التحول الداخلي والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تعاوننا الثنائي. أتطلع إلى مناقشة هذه القضايا المهمة بالتفصيل مع شركائنا الإماراتيين خلال زيارتي إلى الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع.