جامعة الإمارات تطرح برامج أكاديمية لـ«الخمسين»

العين (الاتحاد)

تستعد جامعة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً القادمة من خلال المساهمات المختلفة في العديد من المشاريع، التي تأتي ضمن خطة استراتيجية تساهم في تحقيق قفزات نوعية طموحة، حيث يلعب الطالب الجامعي الدور الرئيسي والمحوري في هذه الرؤية من خلال تمكينه معرفياً وعلمياً للمساهمة بقوة في البناء والتنمية والتطوير في الخمسين سنة القادمة من عمر الاتحاد.

محمد حسن علي

وأوضح الدكتور محمد حسن علي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، أن الجامعة تقوم بمراجعة دورية للبرامج الأكاديمية بما يتماشى مع التوجهات العالمية، وتطرح أيضاً برنامج ماجستير العلوم في هندسة الحاسوب -إنترنت الأشياء، وهو برنامج متعدد التخصصات يوفر للطلبة فرصة فريدة لدراسة تطبيق أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات، مع مراعاة تأثيرها على الأفراد والمنظمات والمجتمع، كما أنه يعزز الابتكار في مجالات متعددة، بما في ذلك تصميم الأنظمة المدمجة، والاتصال اللاسلكي والجوال، وتطوير التطبيقات والخدمات، وتحليل البيانات، وأمن المعلومات. كما تقوم بطرح برنامج الماجستير في تحليل بيانات الأعمال.