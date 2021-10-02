هيئة تنمية المجتمع تحتفي بكبار السن بمسابقات وعروض شيقة

دبي (الاتحاد)

أكدت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن عدد حاملي بطاقة ذخر من كبار المواطنين في إمارة دبي وصل إلى أكثر من 9000 شخص حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، يتمتعون بمزايا وخصومات جهات حكومية وخاصة بناء على احتياجات كبار المواطنين. وقالت الهيئة إن انضمام أعداد متزايدة من الشركاء للبطاقة يؤكد اهتمام أفراد المجتمع بالتعبير عن شكرهم وامتنانهم لكبار المواطنين وتوفير كل تسهيلات إضافية لتعزيز سعادتهم، لافتة إلى أن التعاون مع بطاقة فزعة ومنحها لكبار المواطنين المسجلين لدى الهيئة أتاح لهم إمكانية الاستفادة من القائمة الواسعة للخدمات والتسهيلات التي توفرها البطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركة هيئة تنمية المجتمع في فعاليات اليوم العالمي للمسنين، والذي يصادف الأول من أكتوبر، حيث تواجدت الهيئة في مردف سيتي سنتر ووفرت على منصتها للزوار إمكانية الحصول على قسائم شرائية قيمة من خلال مشاركتهم بتصوير فيديوهات تعبر عن امتنانهم لكبار السن.

وقالت الهيئة إن توفير الحماية والدعم لكبار السن في إمارة دبي يعتبر إحدى أهم مسؤولياتها وقد أطلقت خلال العالم الماضي خطاً ساخناً لاستقبال البلاغات والشكاوى والاستفسارات المتعلقة بكبار السن في إمارة دبي من جميع الجنسيات، وورد إلى الخط منذ الإعلان عنه 47 بلاغاً تم التعامل معها ومتابعتها وفق احتياجات كل حالة.

وأوضحت مريم الحمادي، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع، أن الهيئة توفر حزمة متكاملة من الخدمات لكبار المواطنين تهدف إلى تمكينهم وحمايتهم وتعزيز سعادتهم، مبينة أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في مستويات دمج وتمكين كبار المواطنين وخاصة في مجال تعزيز تواصلهم مع الأجيال الناشئة.

وقالت الحمادي إن عدد حالات كبار المواطنين التي تم تمكينها خلال هذا العام بلغ 48 حالة، كما بلغ إجمالي كبار المواطنين والمواطنات الذين مكنتهم الهيئة منذ بدء برنامج تمكين كبار المواطنين في العام 2018 حوالي 139 شخصاً.