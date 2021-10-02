126 مشروعاًً للشارقة الخيرية من «غرس الآخرة»

الشارقة (الاتحاد)

أكدت جمعية الشارقة الخيرية أن مشروع «غرس الآخرة» الذي أطلقته الجمعية عام 2014، وهو بمثابة استقطاع شهري بمبلغ محدد يحدده المتبرع بشكل مجدول شهرياً ليتم إدخال قيمته كمساهمة في أحد المشاريع الخيرية على حسب رغبة المتبرع، نفذ العديد من المشاريع الخيرية بلغت في مجملها 126 مشروعاً خيرياً حتى نهاية العام الماضي، بتكلفة 1.5 مليون درهم.

وقال محمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع والمساعدات، إن استقطاعات متبرعي «غرس الآخرة» قد ساهمت خلال الأعوام السبعة المنصرمة في حفر 108 آبار جديدة في البلدان والمناطق التي تعاني الجفاف طوال أيام السنة بقيمة 620 ألف درهم، كما تم إنشاء 10 مساجد في النيجر والهند وكينيا وسيراليون والسنغال وتنزانيا بتكلفة 650 ألف درهم.