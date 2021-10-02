10 مهام لفرق التعلم الذكي في المدارس

دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مهام فرق التعلم الذكي التي تمّ تفويضها للعمل في المدارس الحكومية والخطة الإجرائية التي ستطبق خلال العام الدراسي 2021-2022.

وتتضمن مهام الفرق الموزعة على مختلف المدارس الحكومية التي بدورها خاطبت الإدارات المدرسية مؤخراً، التعاون مع المدرسة وفريق الأمن الإلكتروني للتصدي واكتشاف حالات إساءة الاستخدام، وتنفيذ زيارات صفية لتقييم الحصة من ناحية كفاءة المعلم في توظيف التعلم الذكي، ومتابعة خطة التعلم الذكي والإشراف على تنفيذها بإدارة مدير المدرسة ودعم اخصائي التعلم الذكي، وتدريب رواد التغيير وأعضاء فريق التعلم الذكي على مهامهم وعلى تنفيذ خطة المدرسة للتعلم الذكي. ومن المهام التدريب على تحديثات المنصات التعليمية ومتابعة نشر مبادئ وأدوات ثقافة الأمن الإلكتروني بين الكادر التعليمي والطلاب وأولياء الأمور، ومتابعة تقارير الاستخدام الخاصة بالمعلمين والطلاب ومتابعة خطط تحسين الأداء وجودة التعلم والتعليم، وتقديم الدعم للخطة التطويرية التي تشمل الطلبة والكادر التربوي، بناءً على نتائج التقييم الذاتي لإطار التحول الذكي للمدارس، وقياس أثر تنفيذها على أداء الطلبة الأكاديمي.

كما تضمنت المهام دعم وتدريب أولياء الأمور وتفعيل دور مجالس الآباء في نشر ثقافة التعلم الذكي، ومتابعة تنفيذ التقييم الذاتي لإطار التحول للمدارس بالتعاون مع فريق التعلم الذكي المدرسي، والتأكد من التفعيل الكفؤ واستخدام التطبيقات والحلول التكنولوجية والمنصات التعليمية، ومتابعة المشكلات التقنية الخاصة في المدارس، والمشاركة في مجلة التعلم الذكي بأفضل الممارسات التعليمية من المدارس.

وتطبق المدارس الحكومية التقييم الذاتي في مجال تفعيل أدوات التعلّم الذكي، ورفع الكفاءات الرقمية للمعلمين والطلبة، وتحسين مستوى المدرسة بشكل عام، وذلك من خلال برنامج النضج الإلكتروني.

وتهدف نماذج التقييم الذاتي الوقوف على أهم التطورات التي قامت المدارس بتحقيقها، مقارنة بالمرحلة الأولى، وتحديد نقاط القوة والضعف في تطبيق برنامج التعلّم الذكي، ومعرفة الجوانب التي ما زالت بحاجة إلى تحسين.