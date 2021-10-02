5 إرشادات للاستخدام الآمن للغاز

ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، 5 إرشادات للاستخدام الآمن للغاز، وتتمثل في اختيار المكان المناسب والآمن للأسطوانة، وإغلاق مصدر الغاز عند مغادرة المطبخ، والتأكد من التمديدات وسلامتها، والفحص الدوري للموقد والأفران، إضافة إلى الحرص على تركيب جهاز كاشف تسرب الغاز، بما يستهدف تقليل مخاطر وقوع حرائق بسبب أسطوانات الغاز.

ودعت أصحاب المنازل والمطاعم والمنشآت المختلفة، إلى ضرورة التأكد من توفر مستلزمات السلامة الخاصة بأسطوانات الغاز، والالتزام بشروط الوقاية والسلامة لتجنب حوادث انفجار أسطوانات الغاز، من خلال إحكام إغلاقها بعد الاستعمال، والتأكد من عدم وجود أي تسرب في المنظم أو الخرطوم المرتبط بالغاز، نظراً لأن أسطوانات الغاز قد تتحول إلى خطر وتتسبب في حوادث الحرائق بسبب السلوكيات الخاطئة في التعامل معها، واستخدامها بشكل غير مطابق للمواصفات والمعايير المعتمدة.

وأشارت إلى أنه تم وضع اشتراطات للحد من حوادث حرائق أنابيب غاز المنازل، من بينها إجراءات خاصة بترخيص الشركات العاملة في مجال تداول وتوزيع وتعبئة أسطوانات الغاز البترولي المسال، وحوكمة تلك الإجراءات، وضمان عدم تداول هذه الأسطوانات في الأسواق بشكل عشوائي من دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة في الدولة.

ولفتت إلى توفير خدمة طلب اعتماد مواقع أسطوانات الغاز، وهي خدمة من خلالها يتم التفتيش على اشتراطات ومتطلبات الوقاية والسلامة من الحريق المطلوب توفيرها لاعتماد مواقع تركيب أسطوانات الغاز خارج المبنى، وبينت مواصلة خطتها لتعزيز جهود الوقاية والسلامة العامة لمواجهة المخاطر والتحديات، ونشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع تجاه الإجراءات الواجب اتخاذها من قبلهم للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم، وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة التي حددها الدفاع المدني، وذلك ضمن استراتيجيتها العامة المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية، والتي تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع، وتأمين بيئة آمنة مستقرة.

ولفتت إلى أن خطة التوعية تشمل تكثيف حملات التوعية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد المطبوعات التي يصدرها الدفاع المدني، إلى جانب تنفيذ الحملات التوعوية الهادفة والموجهة لجميع الشرائح المجتمعية حول عدد من الموضوعات المرتبطة بأسباب وعوامل الحرائق وسبل الوقاية منها.