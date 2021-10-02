«الصحة أبوظبي» تُحدث إجراءات ترخيص المهنيين الصحيين في الحضانات

أبوظبي (الاتحاد)

حدثت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، إجراءات ترخيص المهنيين الصحيين في عيادات الحضانات في الإمارة، وذلك إلحاقاً بالتعميم رقم 136 الصادر ديسمبر الماضي، حيث يأتي التحديث في إطار حرص الدائرة على تيسير وتعزيز إجراءات الترخيص للحضانات وفق احتياجاتها وإمكاناتها بما يضمن صحة وسلامة الأطفال والأهالي والعاملين.

وتفصيلاً، أشارت الدائرة إلى أنه في حال رغبة الحضانة بتسجيل عيادة مدرسية ضمن مرافقها كجزء من متطلبات الترخيص، فإنه يتوجب أن يتوفر فيها ممرض مدرسي أو ممرض مسجل أو ممرض ممارس أو مساعد طبيب أو مسعف متقدم أو ممارس عام. أما في حال عدم رغبة الحضانة بتسجيل عيادة وكانت ترغب في إتمام إجراءات الترخيص اللازمة، فإنه يتعين أن يكون ما نسبته 10 % من العاملين في الحضانة حاصلين على شهادات الإنعاش الرئوي الأساسي (BLS) والإنعاش القلبي الرئوي للأطفال (PALS) صادرة من جهة معتمدة دولياً، مع الحفاظ على سريان صلاحية هذه الشهادات.

وفي هذا الصدد، قالت هند الزعابي المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: «نواصل في الدائرة العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في القطاع التعليمي للتعرف على احتياجاتهم والسبل الممكنة لتيسير وتعزيز منظومة التراخيص الخاصة بالرعاية الصحية للحضانات والمدارس، حيث حرصنا، في ظل ما يشهده العالم بفعل جائحة كوفيد- 19، على تحديث متطلبات وإجراءات ترخيص المهنيين الصحيين وتسهيلها أمام الحضانات، من خلال منحهم خيارات للمعايير الواجب توافرها بما يتناسب مع إمكانات الحضانة واحتياجاتها، ويحقق أعلى مستويات الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها، وينعكس إيجاباً على سلامة الأطفال وصحتهم». ورحب عدد من ممثلي إدارات الحضانات في الإمارة بالإجراءات المحدثة، حيث أوضحت كيرين ميشنا من حضانة «ريدوود» أن الحضانة تدعم هذا القرار الذي يتبناه بالفعل العديد من بلدان العالم المتقدمة، حيث يتم تدريب المعلمين لتولي مهام سلامة وصحة الأطفال والعاملين، مشيرة إلى أن الحضانة تتطلع إلى تدريب واعتماد أكثر من 10 % من العاملين لضمان صحة كافة المتواجدين في الحضانة في جميع الأوقات.

من جهتها، قالت مايا زبيب من روضة بيت الطفل: «نرحب بالإجراءات المحدثة الصادرة عن دائرة الصحة أبوظبي لتأهيل الكوادر في الحضانات للتعامل مع الحالات الصحية، حيث سيسهم ذلك في ضمان تحقيق بيئة آمنة خلال ساعات عمل الروضة، الأمر الذي يُعزز ثقة أولياء الأمور ويوفر المزيد من سبل السلامة والصحة للأطفال والعاملين».

تدريب

قالت أميليا براون من حضانة «فالكون بريتش»: «نثمن في الحضانة الإجراءات الجديدة الصادرة عن دائرة الصحة – أبوظبي، فعلى الرغم من أن جميع موظفينا يخضعون لتدريب أساسي في الإسعافات، فإن الحضانة تتوقف عن العمل في حال عدم وجود ممرضة في العيادة، الأمر الذي شكل تحدياً، لا سيما خلال جائحة كوفيد-19، وذلك لصعوبة إيجاد طاقم معتمد وارتفاع تكلفة التعيين. أشكر دائرة الصحة على تبني هذه الملاحظات، ونحن سعداء في الحضانة بالإجراءات الجديدة التي وجدت بديلاً عن توفير عيادة وطاقم عمل في كل حضانة».