الإمارات تقود العالم لصون البيئة والصقارة والصيد المُستدام

هالة الخياط (أبوظبي)

شهد اليوم قبل الأخير من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية توقيع العديد من الصفقات التجارية، ولقاء العملاء والشخصيات البارزة في صناعة الأسلحة الخاصة بالصيد والمعدات المجهزة للسفاري وكل ما له علاقة برياضة الصيد والفروسية.

ونجح المعرض الذي تختتم فعالياته اليوم في استقطاب الزوار من هواة المقناص والصيد والفروسية، واستطاع أن يجمع كبريات العلامات التجارية والشركات المُتخصصة، لتبادل المعارف والخبرات وإطلاق منتجات وخدمات جديدة ساهمت بشكل كبير في توسيع الأعمال، حيث شاركت في المعرض 680 شركة وعلامة تجارية من 44 دولة، واستقطب في دورته الحالية 319 عارضاً محلياً، يمتلكون نحو 85 علامة تجارية عالمية، فضلاً عن 32 جهة حكومية ورسمية، وما يزيد على 20 نادياً وجمعية ومؤسسة محلية ودولية تُعنى بالصقارة، التقوا تحت سقف واحد على مساحة تُقارب 50 ألف متر مربع، والتي تُعدّ المساحة الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقه.

وجمعت فعاليات المعرض، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح مُتجددة»، بين سحر التراث وأحدث ما توصلت إليه حلول التكنولوجيا في عالم الصيد والفروسية وحماية البيئة. وتضمنت الدورة الـ 18 من المعرض منصات تعليمية ركزت على موضوع الاستدامة والصقارة والفروسية والفنون، وجمعت خبراء إقليميين ودوليين، شاركوا آراءهم المهنية حول تلك الصناعات لجميع العارضين.

أعلن الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة، الذي يضم 110 أندية ومؤسسات معنية برياضة الصيد بالصقور، ويمثّل 90 دولة، وينتمي له 100 ألف صقار حول العالم، عن إعادة انتخاب معالي ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، رئيساً للاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة.

زائر يتفقد المعروضات (تصوير: وليد أبو حمزة)

وتمّ انتخاب معاليه بالإجماع رئيساً لمدة 3 سنوات جديدة تبدأ مطلع 2022، وذلك في ختام أعمال الجمعية العمومية للاتحاد، والتي عُقدت على هامش فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2021)، وبإجماع كافة أعضاء الاتحاد، ما يعكس الثقة العالمية المُتنامية بقُدرات دولة الإمارات، وخبرات أبنائها في كل ميدان، وتقدير الدور الكبير الذي قام به معالي ماجد علي المنصوري في تطوير أنشطة وفعاليات وإنجازات الاتحاد خلال السنوات الماضية، وتعزيز علاقاته الدولية مع المؤسسات المعنية بصون الصقارة والتراث الإنساني، وفي مُقدّمتها منظمة «اليونسكو».

وتوجّه معالي المنصوري بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مؤسس نادي صقاري الإمارات، ولسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس النادي، للدعم الكبير الذي يتم تقديمه من قبل أصحاب السمو لكلّ جهد دولي يُسهم في حماية التراث الإنساني وتوفير أسس التعاون المشترك بين مختلف الشعوب والحضارات، وذلك في إطار استراتيجية الحفاظ على التراث الثقافي العريق للإمارات.

وأكد أنّ دولة الإمارات شهدت خلال العقود الماضية تحوّلاً بارزاً في إطار عملية التنمية الثقافية واستدامة التراث، وتعزيز جهود الحفاظ على هوية وثقافة شعب الإمارات، وذلك من خلال ما زرعه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيّب الله ثراه - من عشق للتراث والاعتزاز به، بالتوازي مع تعزيز مكانة الإمارات كإحدى أكثر دول العالم تطوراً حضارياً وتأثيراً إيجابياً في الحوار بين الثقافات.

وكان لدولة الإمارات العربية المتحدة الفضل والدور الكبير في الترويج لتراث الصقارة عالمياً وتسجيله في «اليونسكو» عام 2010، عبر قيادة جهود 12 دولة عربية وأجنبية، فيما تضاعف عدد الدول المشاركة في ملف الصقارة خلال 10 سنوات، ليبلغ اليوم 22 دولة.

5 توصيات

ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، استضافت منصة الاستدامة ورشة عمل بعنوان «مستقبل الصقارة.. استنتاجات» قدّمها وليم فرينهووك، من الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الصقور البرية، الذي تناول قضايا متعلقة بعالم الصقور والتطورات المتوقع حدوثها خلال الأعوام المقبلة والتي ستنقل المعارف والعلوم المرتبطة بالصقور إلى آفاق بعيدة بفعل الجهود المتواترة للعلماء المتخصصين في هذا المجال، وكذلك الممارسات السليمة وتكاتف المهتمين بالصقور في أنحاء العالم.

وأشاد فرينهووك في مستهل الورشة بالجهود الدؤوبة لدولة الإمارات في العناية بالصقور على المستويين المحلي والعالمي بدعم رسمي من أعلى المستويات، مُنوّهاً بوجود تحدّيات عديدة أمام المهتمين بالصقور وسلالاتها على مستوى العالم، غير أن الإمارات كانت ولا تزال دائماً سباقة في هذا المضمار، ما جعلها في صدارة الدول المهتمة بالصقور وتخصص لها إمكانات ضخمة ومؤسسات ومعارض عالمية على أرقى مستوى من أجل تعزيز ثقافة الاهتمام بالصقور بين الناس من مختلف الثقافات والجنسيات.

وخرجت الورشة باستنتاجات وتوصيات مستقبلية، أبرزها أولاً: الدعوة إلى مزيد من الحفاظ على الصقور ورعايتها، والثناء على دور دولة الإمارات لما تقوم به من عمليات تكاثر وتطوير ورعاية مزارع الصقور في أماكن أخرى من العالم، وهي مسؤولية مُقدرة ويجب أن تستمر. ثانياً: القيام بقدر أكبر من الأنشطة الثقافية والتعريف بأنّ الصقارين ليسوا قنّاصين، ولكنهم أصحاب تراث إنساني كون هذه الرياضة من أقدم العادات الإنسانية وتعكس علاقة مميزة بين الإنسان والحيوان، وعلى المهتمين بالصقور في مختلف البلدان أن يكونوا جزءاً من المجتمع المحلي وألا يمارسوا اهتماماتهم بعيداً عن المجتمع المحيط بهم.

ثالثاً: الإبقاء على صلات قوية بوزارات الثقافة التي اعترفت بالصقارة، حتى يُترجم هذا الاعتراف إلى مردود إيجابي على الصقور والمهتمين بها.

رابعاً: التواصل مع المنظمات غير الحكومية حتى يكونوا جزءاً من المجموعة البشرية التي تعمل على الحفاظ على الصقور وسلالاتها وكافة العادات والرياضات المرتبطة بها.

خامساً: إعداد مجلة ثقافية خاصة بالصقور وتوزيعها على نطاق واسع بما يسهم في زيادة التعريف بالصقارة وتحدياتها، وكذلك أهم الأهداف التي يسعى العاملون في هذا المجال إلى تحقيقها بفعل تكاتف المجتمعات المحلية والعالمية للارتقاء بواحد من أقدم الأنشطة البشرية المرتبطة بالكائنات الأخرى.

صندوق خليفة يستقبل طلبات الجمهور

وأعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع خلال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أنه استفاد من تمويل الصندوق أكثر من 1500 مواطن، وهناك أكثر من 2000 مستفيد من برنامج العضوية.

وقال محمد العيسى مدير خدمات الدعم في صندوق خليفة: في كل عام نحرص على الحضور في المعرض الذي يجسد تراث الإمارات، ومثل هذه المشاركة نفتخر بها دائماً.

وقال العيسى: نظم الصندوق لغاية الآن أكثر من 1000 دورة توعية قدمناها بمشاركة أكثر من 20 ألف متدرب ومتدربة في مجال ريادة الأعمال للمواطنين والمواطنات، وفي ظلّ جائحة كوفيد 19، استطعنا العام الماضي أن نحقق قيمة مشتريات وصلت إلى أكثر من نصف مليار درهم.

وأوضح: لدينا مشاركات في خارج الدولة تصل إلى 22 دولة في 3 من قارات العالم، وقد تمّ تنفيذ مئات المشاريع وإيجاد آلاف الوظائف.

المرأة في الصقارة

وشكّل موضوع «المرأة في الصقارة»، محوراً مهماً ضمن جدول فعاليات مؤتمر الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة حول «مُستقبل رياضة الصيد بالصقور».

وفي مجال الصقارة أيضاً، يبرز دور المرأة من خلال مشاركات متعددة بإشراف من الجهات المختصة، مثل مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، التي احتفت في 2018، بتخريج أول دفعة على مستوى العالم من الصقّارات، بعد أن نجحن في إتقان الصقارة العربية وأخلاقياتها وقواعدها وفنونها العريقة، حيث استطاعت المدرسة أن تستقطب لغاية اليوم: 2021 طالباً من الجنسين، منهم 1163 من الذكور، و858 من الإناث.

وفي مجال الفروسية، يشهد المعرض مشاركات متعددة لفارسات من الإمارات في العروض التي يُقدّمها لجمهوره، ومن أبرزها مشاركة الفارسة آمنة الجسمي، التي استطاعت أن تقدم نموذجاً مشرفاً لبنت الإمارات، خاصة مع دورها الريادي في نشر هذه الرياضة المتوارثة من الأجداد بين الأجيال الجديدة، وحملت على عاتقها نشر الفروسية، بين مختلف الفئات، وإتاحة الفرصة لتعليم الفئات العمرية المختلفة بداية من الأطفال في عمر 3 سنوات، ونجحت في تأسيس نادي إسطبلات كابر، وإدراج الرماية بالقوس ضمن أنشطته. وقامت بتقديم عروض للرماية بالقوس والسهم على ظهر الخيل، ضمن المعرض هذا العام.

واحتفى جناح اليابان في المعرض بدور المرأة في الصقارة هناك، مستعرضاً سيرة السيدة وريكو أوتسوكا التي قامت بدراسة الصيد بالصقور منذ عام.

ويشهد المعرض مشاركة متميزة لحارسات التراث، من السيدات الإماراتيات اللاتي يحملن على عاتقهن مهمة تعريف الجمهور من مختلف الجنسيات بالحرف اليدوية والتراثية، مثل السدو والخوص وغيرهما من الحرف التي تناقلتها بنات الإمارات من جيلٍ لجيل، ومازالت رغم التطور الكبير الذي شهده المجتمع في السنوات الأخيرة، حاضرة وموجودة؛ بفضل الأمهات والجدات.

وشكّلت المرأة شريحة كبيرة من المشاركات الفنية التي يشهدها المعرض هذا العام، حيث يشهد قطاع الفنون والحرف اليدوية مشاركة واسعة من 80 رسّاماً وفناناً تشكيلياً وحرفياً من الإمارات وعدّة دول عربية ومختلف أنحاء العالم، يتواجدون في منصّات وأجنحة عرض خاصة بهم.

وشكلت المشاريع التي تديرها سيدات نسبة غير قليلة ضمن المشاريع والشركات المشاركة في المعرض، وتنوعت المنتجات التي تُقدّمها بين العطور والدخون، والمنتجات التراثية واليدوية، والأكسسوارات ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات.

في المقابل، حرصت شركات على طرح منتجات مخصصة للمرأة لاستقطاب جمهور المعرض من السيدات، مثل جناح شركة بينونة الوطنية لتجارة المعدات العسكرية والصيد، الذي عرض أسلحة خفيفة الوزن مخصصة للنساء من هواة الصيد وممن يعشقن اقتناء البنادق، بعد أن وجدت الشركة أن الدورات السابقة للمعرض شهدت إقبال العديد من السيدات والفتيات على شراء أسلحة صيد مرخصة.

فنون وحرف يدوية

شهد قطاع الفنون والحرف اليدوية مشاركة 80 رسّاماً وفناناً تشكيلياً وحرفياً من الإمارات وعدّة دول عربية ومختلف أنحاء العالم، يوجدون في منصّات وأجنحة عرض خاصة بهم.

وترشّح أكثر من 45 رسّاماً ومُصوّراً فوتوغرافياً لمُسابقتي الرسم والتصوير الفوتوغرافي من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون والعديد من دول العالم، والتي تشمل أجمل اللوحات والصور الفوتوغرافية في مجالات الصيد والفروسية والتراث بشكل عام.

وتلفت عشرات الأجنحة الفنية للمواهب الإماراتية الشابة زوار المعرض، لما تعرضه من لوحات إبداعية تحاكي المعرض ورحلات الصيد والتخييم وجماليات الخيل والصقور، لتعكس مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه أبناء الإمارات لهذه العناصر التراثية المهمة التي تربوا عليها وورثوا حبها واحتراف رياضاتها عن الآباء والأجداد، ويحرصون على نقلها للأبناء والأجيال المقبلة، لتبقى شاهدة على عراقة الثقافة والتراث الإماراتي.

ومن بين الأجنحة المشاركة في منطقة الفنون بالمعرض جناح الفنانة فاطمة البحارنة، التي تجسد بأعمالها الإبداعية جماليات الخيول العربية الأصيلة والصقور، عبر لوحات زيتية ذات أحجام كبيرة، منتمية إلى المدرسة الواقعية.

وتؤكد فاطمة البحارنة، أن من واجبها إبراز التراث الإماراتي عبر أعمالها الفنية، لذا فقد حاكت عبر أغلب لوحاتها طبيعة المعرض واهتمامات زواره، لتشارك في جناحها بست لوحات كبيرة، تجسد في معظمها جماليات الخيول العربية الأصيلة والصقور، بالإضافة إلى بورتريه للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، وبورتريه لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

لوحات مميزة بـ«الأكريلك»

من بين الفنانات الإماراتيات المشاركات في المعرض، الفنانة بسمة سلطان، التي احترفت الفن التشكيلي منذ أكثر من 5 أعوام، لتخلق لنفسها منذ عامين أسلوباً خاصاً في تنفيذ لوحاتها بالأكريلك وورق الذهب.

وحرصت بسمة سلطان على أن تجعل لكل حائط من حوائط جناحها الثلاثة تيمة فنية معينة، ليروي قصة مختلفة عن الحوائط الأخرى، حيث يتميز الحائط الأول من جناحها بعرض 10 لوحات تجسد جماليات الحيوانات البحرية، تم تنفيذها بالأكريلك وورق الذهب الذي يميز الحيوانات البحرية بشكل بارز.

سكاكين يدوية الصنع

يعرض صانع السكاكين اليدوية الإماراتي أحمد المزروعي، مجموعة متميزة من السكاكين التي عمل على تصنيعها بنفسه يدوياً من معادن عالية الصلابة ومتعددة المكونات، حيث يعمل في هذه الحرفة منذ أكثر من 11 عاماً، اكتسب خلالها العديد من الخبرات التي أعانته على تطوير أعماله، ليقدم قطعاً متميزة من السكاكين متعددة الاستخدامات في رحلات الصيد ومطبخ البيت.

ويعمل المزروعي على تصنيع السكاكين يدوياً من مواد خام عبارة عن مساطر معدنية أو قطع معدنية من السيارات المتهالكة، يتم صهرها وطرقها بأساليب معينة ليتم التحكم فيها وتشكيلها كيفما يشاء، حيث يبدأ بالطرق يدوياً بالمطرقة على المعدن حتى ترتفع حرارته ليصل إلى مرحلة الليونة وفقدان خواصه المغناطيسية ويصبح جاهزاً لعملية التقطيع والتصميم، ومن ثم تتم عملية التهدئة والتبريد ليستعيد صلابته الطبيعية بنسبة معينة، حيث الصلابة الزائدة تعرض المعدن للكسر، أما الصلابة العادية فتمنحه ليونة ومرونة تجنبه الكسر، في عملية محسوبة تقلل الصلابة وترفع المتانة.

ومن أبرز القطع المعروضة ضمن الجناح السكين الدمشقي، المصنع يدوياً بطريقة معقدة، حيث يتم دمج معدنين يدوياً مع بعضهما البعض ليمنح كل منهما الآخر خواص فيزيائية وصلابة إضافية، تجعله أكثر تميزاً وسلاسة في الاستخدام، كما يتميز السكين الدمشقي بزخارف وتموجات تلقائية طبيعية كالنقش، ناتجة عن آلية المعالجة والمزج بين المعدنين.

كما يعرض ساطوراً مصنوعاً من الكاربون ستيل، يتميز بالصلابة والسطح الأملس غير القابل للخدش أو الكسر، والذي يتميز كذلك بمقبض يمنح مستخدمه القدرة على التحكم فيه بكل سهولة وبشكل آمن تماماً، نظراً للتموجات والغلاف الخشبي الأنيق الذي غُطيّ به المقبض، بالإضافة إلى سكين «البيشك» المصنوع من مواد معدنية مُعاد تشكيلها، ومقبض مصنع من قرن الغزال، وكذلك مقابض مصنعة من قرون المها العربي، ومغمد «جراب» للسكاكين مصنع من جلود الضب والعديد من الجلود الطبيعية عالية الجودة.

كتيبات تثقيفية

يقدم جناح «اتحاد الإمارات للفروسية والسباق» في المعرض جرعة تثقيفية لزوار المعرض، تتضمن جميع المعلومات عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد للفرسان والمدربين وملاك الخيول، ويطلعهم على أحدث القوانين المتعلقة برياضة الفروسية، سواء في قفز الحواجز أو القدرة والتحمل أو التقاط الأوتاد، حيث يضع الزوار أمام صورة كاملة عن هذه الرياضات وقوانينها القديمة والحديثة والمعدلة.

ويحرص الجناح على توزيع كتيبات على الزوار تتضمن كل ما يتعلق برياضات الفروسية والسباق، وجداول السباقات في كل المسابقات التي ينظمها الاتحاد، كما تتضمن الكتيبات معلومات متخصصة حول صحة وسلامة الخيول والاعتناء بها، والتي تعتبر المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه رياضة الفروسية.

كذلك، تتضمن الكتيبات أجندة فعاليات اتحاد الإمارات للفروسية والسباق المقبلة، التي تبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، وتنتهي في أبريل 2022، بالإضافة إلى كتيب يتضمن شرحاً مفصلاً عن أحدث قانون تمّ طرحه من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، يتعلق برياضات القدرة والتحمل.

وقد أخذ «اتحاد الإمارات للفروسية والسباق» على عاتقه شرح هذه القوانين باللغتين العربية والإنجليزية بشكل مفصل ودقيق يستوعبه المتخصصون والهواة لرياضات الفروسية والسباق، وذلك بهدف أن يستفيد منه كافة الرياضيين في الإمارات والوطن العربي والعالم أجمع.

عيادة الصقور

يشهد المعرض مبادرات جديدة يتم إطلاقها لأول مرة، ومن بينها عيادة فحص الصقور في المعرض، والتي يقدمها نادي صقاري الإمارات، ضمن جهوده من أجل الحفاظ على الأنشطة التراثية المختلفة، وخاصة رياضة الصيد بالصقور، ودعم الصقارين وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.

وأوضحت الدكتورة البيطرية رشيدة اومامة من نادي صقاري الإمارات، أن العيادة توجد للمرة الأولى في المعرض، وتهدف إلى خدمة أصحاب الصقور والبائعين، حيث يحرص المشتري على التأكد من سلامة الطير قبل شرائه، ولذلك توفر العيادة فحوصاً شاملة للصقور، وغالباً ما يحضر المشتري والبائع معاً.

وقالت: «تضم العيادة مختبراً وصالة فحص مزودة بالأجهزة والمعدات اللازمة، كما يوجد بها فريق خاص يتولى استقبال الصقور، وفريق آخر لفحصها، لافتة إلى أن فحص الطير يتم تحت التخدير، ويتم إجراء فحص عام، وأخذ عينات مختلفة ليجري تحليلها داخل العيادة، مثل فحص الدم وفحص المحط والفرسة «الحوصلة»، وتظهر النتائج خلال 25 دقيقة من استقبال الصقر.

وبينت أن هذه الفحوص تهدف للكشف عما إذا كان الطير مصاباً بأمراض داخلية، وهي غالباً لا تظهر لها أعراض ظاهرية خاصة في المراحل الأولى. موضحة أن الأمراض الأكثر شيوعاً لدى الصقور هي مرض الرداد، وهو مرض فطري يصيب الجهاز التنفسي للصقر، ويتم كشفه من خلال المنظار الباطني، وكذلك دود الرئة الذي يوجد في الأكياس الهوائية والرئة، وتكشف الفحوص فيما إذا كان هناك التهاب في الأكياس الهوائية، أو عقيدات بكتيرية، كما تقدم الفحوص بالمنظار صورة واضحة عن وظائف الكلى والكبد ونسبة الأحماض في الدم، وغير ذلك من الأمراض.

وذكرت اومامة أنّ مدة الفحص من بداية تخدير الطير وحتى استيقاظه تتراوح بين 25 - 30 دقيقة. مشيرة إلى أن الفحص يساعد على تحديد سعر الطير أو إذا كانت عملية البيع ستتم من عدمه. وأوضحت أنه منذ اليوم الأول من انطلاق المعرض، تشهد العيادة إقبالاً شديداً خاصة في الفترة المسائية، حتى أن العمل يستمر حتى موعد إغلاق المعرض.