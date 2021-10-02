«إكسبو».. محرك رئيس للفرص العقارية

يوسف العربي (أبوظبي)

أكد خبراء عقاريون، أن إكسبو 2020 بات محركاً رئيساً للفرص العقارية في السوق المحلية، حيث يدعم المعرض عملية التعافي ويوفر رافداً مستداماً للطلب يستمر إلى ما بعد انقضاء فترة انعقاد الفعالية الأكبر في العالم.

وأشاروا إلى الانعكاسات الإيجابية لمعرض إكسبو2020 على السوق العقارية في الإمارات، بدأت قبل انطلاقة المعرض بسنوات نتيجة الزخم العالمي المصاحب للفعالية.

ونوهوا بأن المؤشرات الإيجابية تمثلت في زيادة التداولات العقارية ووصولها لمعدلات قياسية فضلاً عن استئناف الشركات العقارية لإطلاق المشاريع الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الفلل والوحدات السكنية الواسعة ويشهد السوق العقاري نمواً متواصلاً، والمزيد من الجاذبية الاستثمارية، بالتزامن مع انطلاقة أكبر حدث دولي في المنطقة، والمتمثل بمعرض إكسبو 2020 دبي.

وتشير بيانات النسخة السابعة عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته «أراضي دبي» بالتعاون مع «بروبرتي فايندر»، إلى أن أغسطس 2021 يعدّ ثاني أعلى شهر منذ ديسمبر 2013 من حيث عدد المبايعات العقارية في شهر واحد، إذ شهد تسجيل 5,780 مبايعة بقيمة 14.97 مليار درهم، ليكون أفضل شهر أغسطس على الإطلاق خلال الـ 12 عاماً الماضية.

ويتيح المعرض الفرصة أمام الزائرين للتعرف على بيئة الأعمال المثالية والمبادرات الحكومية، مثل الإقامة الذهبية، سواء للمستثمرين العقاريين أو الفئات المؤهلة للحصول على هذا النوع من الإقامات، وأكدوا أن المعرض سيلقي بظلاله على القطاع العقاري عبر مزيد من النمو والانتعاش سواء خلال فترة الانعقاد وما بعدها لاسيما بأن منطقة إكسبو أو ما يعرف بـ «ديستركت 2020» بحد ذاتها أو محيط موقع المعرض بات يشكل فرصة إضافية عملاقة للتطوير العقاري في الإمارات.

خالد بن كلبان

جاذبية القطاع

من ناحيته، أكد خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، لـ «الاتحاد» أن القطاع العقاري في دولة الإمارات شهد توسّعاً وتطوراً مستمرين، كما يحافظ على وضعيته كواحد من أفضل وجهات الاستثمار، حيث يؤدي إكسبو 2020 إلى تعزيز هذا القطاع وزيادة قدرته على جذب المستثمرين العالميين، مع الحفاظ على موقعه كأحد أكثر الأسواق العقارية نشاطاً بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وتوقع أن يسهم إكسبو 2020 في توسّع السوق العقاري في دبي بشكل كبير، حيث بدأت أسعار العقارات بالارتفاع بالفعل، وشركات التطوير العقارية متحمسة للبدء بمشاريع جديدة، كما ستسهم السياسات الحكومية الإماراتية الجديدة الملائمة للمستثمرين في جذب المزيد من المستثمرين عالمياً، مثل قوانين الإقامة الذهبية والملكية الكاملة للأجانب، إلى جانب الإعلان مؤخراً عن منح الإقامة لثلاث سنوات لمن يملك عقاراً تفوق قيمته 750 ألف درهم.

ونوه أنه في دبي للاستثمار، ستبقى الاستثمارات العقارية من أكبر وأهم أعمال الشركة، والشركة اليوم في المراحل النهائية لإنجاز عدة مشاريع في مواقع استراتيجية، ما سيؤدي لتوفير فرص استثمارية كفيلة بزيادة التنوع الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، كما تلتزم الشركة بتحقيق النمو السريع من أجل استدامة عمليات التطوير العقاري، والتوصل إلى اقتصاد قائم على المعرفة يجذب مختلف الأصول والاستثمارات من شتى أنحاء العالم.

وأضاف، أن القطاع العقاري يشهد تحسّناً كبيراً في الوقت الحالي بفضل إكسبو، كما سنشهد رغبة العديد من المستثمرين بموطئ قدم في الدولة بعد إكسبو، الأمر الذي تدعمه البيئة قانونية والبنية التحتية الممتازة، وذلك سيعزز موقع دولة الإمارات كوجهة استثمارية ممتازة.

وأوضح، أنه بالتأكيد ستكون هناك الكثير من الآثار الإيجابية التي ستمتد بعد إكسبو 2020، حيث سيلعب المعرض دوراً مهمّاً في زيادة جاذبية القطاع العقاري، عبر توفير منصة مثالية للمستثمرين يختبرون من خلالها الدور الاقتصادي البارز لهذا القطاع، الذي طالما كان من الأسس المتينة للاقتصاد الإماراتي.

وقال:«سيواصل الحفاظ على قوته في المستقبل وفقاً لعدد من التقارير وما يمكننا استنتاجه من كيفية أداء القطاع العقاري على مر السنوات، من شأن التأثير الناجم عن إكسبو 2020 أن يمتد لفترات طويلة، كما رأينا في الدول التي استضافت إكسبو سابقاً، حيث يعزز هذا المعرض اقتصاد الدول المضيفة بطرق متعددة، سواءً قبل انعقاده أو بعده، وكان النمو في القطاع العقاري من أبرز الفوائد التي شهدناها في هذه الدول».

ويتيح إكسبو لدولة الإمارات استعراض قدرتها على تنفيذ فعالياتٍ عالمية المستوى، ولكن الأهم أنه سيمنح السياح والشركات المشاركة العديد من الأسباب الوجيهة للاستثمار في الإمارات، وقد أثبت الاقتصاد الإماراتي، ومعه القطاع العقاري، مرونته وقدرته الكبيرة على التعافي، ومن شأن ذلك أن يؤدي للمزيد من النمو في السنوات المقبلة.

فرهاد عزيزي

بوابة عالمية

من ناحيته، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري إن «إكسبو 2020 دبي» يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والسياحة، كما سيرسي أسساً قوية للنمو طويل الأجل في مختلف القطاعات، وخاصة العقارات. ولفت إلى أن المعرض سيؤدي إلى زيادة عدد الزوار والوظائف والاستثمارات التجارية والبنية التحتية، إلى جانب دفع رؤية دبي إلى الأمام.

ولفت إلى أن هذه التأثيرات لا تقتصر على فترة انعقاد المعرض بل تشمل الآثار اللاحقة التي نعتقد أنه سيكون لها تأثير إيجابي على القطاع، حيث يمثل المعرض بوابة إلى العالم، ما يضع دبي على قدم المنافسة على الساحة العالمية، فضلاً عن توطيد العلاقات التجارية والسياحية على المدى الطويل.

ونوه عزيزي بأن تأخير انطلاق المعرض شكل حافزاً إيجابياً لصناعة العقارات، حيث ساعد في جذب المستثمرين للوحدات السكنية الجاهزة في السوق، وأطلق المطورون مشاريع جديدة، وقاموا بتسريع وتيرة العمل على المشاريع الحالية من أجل تسويقها للمشترين المحتملين قبل انطلاق الحدث الذي يستمر ستة أشهر.

وقال، إنه بالنسبة إلي شركة عزيزي، كانت عمليات البناء تتقدم بسرعة غير مسبوقة في عام 2020، وبشكل خاص أيضاً في العام الجاري 2021 وخلال الأشهر الستة الماضية وحدها، أكملت الشركة مشروع «أورورا» في جبل علي، وسامية وفاريشتا وشايستا في الفرجان، و«مينا» على نخلة جميرا.

وأضاف، أنه وفق اللجنة التنفيذية للمعرض، سيبلغ إجمالي الناتج المحلي 24.2 مليار درهم، بينما يشير تقرير صادر عن «إيرنست آند يونغ» إلى أن اقتصاد دبي سيرتفع إلى نحو 33.4 مليار دولار مع استعداد الدولة لاستضافة ملايين الزوار.

وتسهم قطاعات مثل تنظيم الأحداث والبناء والضيافة بمبلغ 68.9 مليار درهم و 27 مليار درهم و 11.4 مليار درهم على التوالي. وسيتم استثمار 40.1 مليار درهم بالمجمل في البنية التحتية والأصول الرأسمالية، كما سيتم تخصيص 53.5 مليار درهم للفعاليات وتجديد البنية التحتية. وقال إنه بعد انتهاء الحدث، وتحديداً في الفترة من 2021 إلى ديسمبر 2031، أشارت تقارير إلى أنه سيسهم بـ 62 مليار درهم (16.92 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، وسيدعم توفير 53,600 فرصة عمل سنوياً، وسيعمل على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والترفيه من خلال استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعاتها الرئيسة.

عمران فاروق

مبادرات استباقية

من ناحيته، قال عمران فاروق الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا» للتطوير العقاري إن مبادرات الإمارات الاستباقية حفزت عملية الطلب على العقارات، وتشمل هذه المبادرات تقديم التأشيرة الذهبية، وملكية الشركات الأجنبية بنسبة 100% وتوفير تأشيرات عمل عن بُعد، إضافة إلى تسريع حملات التطعيم لجعل الإمارة مكاناً آمناً للمستثمرين والمقيمين.

وأضاف فاروق أن إكسبو 2020 سيشكل فرصة للتعرف على هذه المبادرات المهمة التي تعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات ومن أهمها القطاع العقاري الذي يشهد أداء قوياً خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن المؤشرات الإيجابية تمثلت في زيادة التداولات العقارية ووصولها لمعدلات قياسية فضلاً عن استئناف الشركات العقارية لإطلاق المشاريع الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الفلل والوحدات السكنية الواسعة.

تعافٍ تام

وقال فارس سعيد، رئيس مجلس إدارة «دايموند ديفلوبرز» إن الإمارات باتت محل أنظار واهتمام العام، وذلك طوال فترة انعقاد إكسبو 2020، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية ومن أهمها القطاع العقاري. وتلقت طلبات لزيارة المدينة من قبل العديد من الوفود من جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي تم الاستعداد له بالفعل من خلال ترتيب جولات تعريفية لاستعراض تجربة مدينة دبي المستدامة الاستثنائية للاستفادة منها عالمياً.

ونوه بأن المعرض سيتم عقده في الوقت الذي يتجه فيه سوق العقارات في الدولة نحو مزيد من النمو، ويقطع خطوات مهمة على الرغم من التحديات التي أفرزتها جائحة «كوفيد-19» على مستوى العالم.

قال فراس

أداء قوي

من جانبه، قال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة «إف إي إم العقارية» إن معرض إكسبو 2020 بات محركاً رئيساً للفرص العقارية في السوق المحلية، حيث دعم المعرض عملية التعافي ويوفر نافذة للطلب تستمر إلى ما بعد انقضاء فترة انعقاد الفعالية الأكبر في العالم.

ونوه بأن المعرض له انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية ومن أهمها القطاع العقاري حيث يأتي مقترناً بحزمة من المبادرات الحكومية مثل التأشيرة الذهبية والحوافز الاستثمارية، وهو الأمر الذي سيجذب بالتأكيد انتباه الزوار الجدد والمستثمرين ويمهد الطريق في النهاية للمقيمين الجدد على المدى الطويل.

وتوقع أن يخلق المعرض أجواءً إيجابية بين المستثمرين، كما كان الحال في عام 2013 وقت الإعلان عن اختيار دبي لإقامة المعرض.

ولفت إلى أن أهم معادلة لمعرفة أداء السوق العقاري هي معادلة العرض والطلب منوهاً بأن إكسبو بمثابة منصة لعرض البنية التحتية والمشاريع والإنجازات التي حققتها الإمارات وبالتالي إكسبو سيوجه أنظار العالم إلى الإمارات ما سيخلق طلباً كبيراً في السوق العقاري. وأضاف: «إن أهمية إكسبو لا تقتصر على فترة الانعقاد بل تمتد إلى ما بعد ذلك بسنوات حيث تم استثمار 8 مليارات دولار بالتزامن مع وجود خطط حكومية لمرحلة ما بعد إكسبو سواء كان في منطقة إكسبو نفسها أو ضبط الأسواق ما بعد إكسبو. وتوقع استمرار الأداء القوي للقطاع العقاري بعد إكسبو حيث انتهي السوق العقاري من حركة التصحيح ما يمهد لأداء قوي ومستدام.

فرصة للتطوير

داليا لبيهي

وقالت داليا لبيهي، المدير العام للمبيعات والعمليات بشركة سمانا للتطوير العقاري إن المعرض سيلقي بظلاله على القطاع العقاري عبر مزيد من النمو والانتعاش سواء خلال فترة الانعقاد وما بعدها لاسيما بأن محيط موقع المعرض بات يشكل فرصة إضافية عملاقة للتطوير العقاري في الإمارات.

ولفتت إلى أن إكسبو 2020 يتيح الفرصة أمام الزائرين للتعرف على بيئة الأعمال المثالية والمبادرات الحكومية، مثل الإقامة الذهبية، سواء للمستثمرين العقاريين أو الفئات المؤهلة للحصول على هذا النوع من الإقامات.

وقالت، إن السوق العقاري يشهد تطوراً ملحوظاً وانتعاشاً رائعاً، بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 الذي بات يلعب دوراً بارزاً في زيادة مستويات الطلب العقاري في الإمارات، حيث يستقطب السوق جميع الجنسيات إلى الإمارات للاستثمار خاصة في القطاع العقاري.

ونوّهت إلى أن زيادة العروض العقارية في السوق المحلية على نحو غير مسبوق ما يعزز استفادة المستثمرين، مضيفة: «دخلنا بالنصف الثاني من عام 2021 بروح أكثر تفاؤلاً بسوق عقارات الإمارات ودبي، خاصة مع انطلاقة إكسبو 2020 الذي سوف يستقطب أكثر من 25 مليون زيارة».

إسماعيل الحمادي

تأثير شامل

وقال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات، إن معرض إكسبو سيعزز من مكانة القطاع العقاري في الساحتين المحلية والإقليمية والعالمية، كما إنه سيسهم في جذب مستثمرين جدد من أسواق جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية مما سيؤثر إيجابياً على مستوى الطلب على العقارات بمختلف أنواعها سواءً فيما يتعلق بالتملك والشراء أو الإيجار، ابتداءً من الوحدات السكنية مروراً بالمساحات المكتبية ومساحات التجزئة والعقارات الصناعية في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للتشجيع في القطاع الصناعي.

وقال «من المتوقع أن يتوافد على دبي العديد من الزوار الجدد والشركات لأول مرة خلال فترة المعرض مما سيفتح لهم آفاقاً وفرصاً جديدة للاستثمار في الإمارة وبالتالي تعزيز رغبتهم في الإقامة بها، وهذا ما سيعطي دفعة جديدة من الطلب على العقارات».

ولفت الحمادي إلى أن دخول مستثمرين جدد لقطاع الأعمال بشكل عام في دبي خلال فترة الإكسبو سيسهم بدوره في رفع مستويات التوظيف وجذب موظفين جدد مما سيسهم في رفع الكثافة السكانية بالإمارة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن منطقة إكسبو أو ما يعرف بـ «ديستركت 2020» بحد ذاتها والمناطق المجاورة لها، من أهم المواقع التي يتوقع أن تعزز الطلب على عقارات دبي خلال السنوات المقبلة نظراً لطبيعة تصاميمها وموقعها الحيوي.

تأثيرات مبكرة

وقال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية»: إن التأثيرات الإيجابية لمعرض إكسبو 2020 على القطاع العقاري جاءت مبكرة حيث بدأت منذ الإعلان عن اختيار دبي لإقامة المعرض قبل 7 سنوات وتفاوتت درجة التأثير بين فترة وأخرى.

ونوه بأن المؤشرات الإيجابية تمثلت في زيادة التداولات العقارية ووصولها لمعدلات قياسية فضلاً عن استئناف الشركات العقارية لإطلاق المشاريع الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الفلل والوحدات السكنية الواسعة حيث يشهد السوق العقاري نمواً متواصلاً، والمزيد من الجاذبية الاستثمارية، بالتزامن مع انطلاقة أكبر حدث دولي في المنطقة، والمتمثل بمعرض إكسبو 2020 دبي.

وأشار إلى أن انطلاقة فعاليات المعرض جاءت بالتزامن مع ازدهار أداء القطاع العقاري بشكل فاق توقعات المراقبين والمحللين، حيث تم تسجيل العديد من الارتفاعات على مستوى المستثمرين الجدد وكذلك في حجم الصفقات وعددها. ونوَّه بأن المبادرات الحكومية الذكية مثل منح الإقامات الذهبية للمبرمجين والمستثمرين والأطباء وعدد من الفئات الأخرى، أعطى القطاع العقاري دفعة قوية وزاد من وتيرة تحول الأفراد من الاستئجار إلى التملك.

نتائج إيجابية

ومن جانبه قال محمد تركي مدير العقارات والاستثمار بشركة «الوليد للعقارات» إن معرض إكسبو 2020 يأتي في الوقت الذي يحقق فيه القطاع العقاري نتائج إيجابية وهو الأمر الذي من شأنه مضاعفة مكاسب القطاع من المعرض الذي يعد أكبر حدث دولي في المنطقة. ونوه بأهمية إطلاق الحزم الاقتصادية التي سرعت وتيرة التعافي وأسهمت في تجاوز الاقتصاد لتحديات كوفيدـ 19، لافتاً إلى أن أنظمة الإقامة الطويلة التي تمتد من إلى 5 سنوات و10 سنوات ستساعد في دفع عجلة العروض العقارية، والمتوقع أن تلقى استجابة قوية خلال المعرض. وقال، إن المعرض سيشكل فرصة ذهبية للشركات العقارية لاستقطاب المهتمين بالاستثمار العقاري لاسيما مع وجود العملاء المحتملين من مختلف الأسواق الجديدة والتقليدية.