لوحات نارية في سماء دبي احتفاء بـ «إكسبو 2020 دبي»

دبي (الاتحاد)

الألعاب النارية ترسم لوحات بديعة في سماء دبي احتفاء بـ «إكسبو 2020 دبي»، الذي استقبل في يومه الأول أكثر من 53 ألف زائر من مختلف الجنسيات والأعمار، واستمتعوا بزيارة الأجنحة والفعاليات والأنشطة التي استمرت حتى الثانية صباحاً. ومنذ أن شرع المعرض أبوابه رسمياً أمام الزوار في العاشرة من صباح الجمعة، وحتى موعد الإغلاق، شهدت أجنحة وساحات ومناطق المعرض، حركة كثيفة من الزوار الذين استهلوا جولاتهم بالتعرف على خريطة الموقع وتوزيع المناطق والأجنحة، ومن ثم التجول بين أجنحة الدول المشاركة، والاستمتاع بما تقدمه من برامج ومحتوى وفعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة، وتابعوا الألعاب النارية التي زينت سماء الإمارة.