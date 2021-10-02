حوار بين الفضاء والأرض.. و«الوسيط» ساحة الوصل

منير رحومة (دبي)

عاش زوار معرض «إكسبو 2020 دبي»، أمس، حدثاً تاريخياً فريداً من نوعه، بمشاهدة اتصال حي مباشر استمر لمدة عشرين دقيقة، بين رائد الفضاء الفرنسي توماس باسكيت، من محطة الفضاء الدولية، وسفير جناح فرنسا بحضور جان أيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، وفرانك ريستر وزير التجارة والتعاون الدولي، وذلك من ساحة الوصل في «إكسبو».

وعبر رائد الفضاء عن سعادته بلقاء زوار معرض «إكسبو» في دبي، متمنياً زيارة الحدث بعد عودته إلى الأرض، مشيداً بالجهود التي تبذلها الإمارات في مجال الفضاء، مهنئاً الشعب الإماراتي بالإنجاز التاريخي الذي حققته الدولة في أول مهمة لها إلى كوكب المريخ بعد أن نجح مسبارها الاستكشافي، مسبار «الأمل»، في دخول مدار الكوكب الأحمر.

وأشاد أيضاً بالتعاون الحاصل بين فرنسا والإمارات في جميع المجالات ومنح علوم الفضاء خدمة للإنسانية جمعاء.

وشارك الطالب سفيان المهيري في الحوار المباشر مع رائد الفضاء باستفساره عن التغيرات التي رصدها توماس والرسائل التي أراد التعبير عنها من خلال الصور التي التقطها من الفضاء.

وأجاب رائد الفضاء بأنه سجل بالفعل العديد من المتغيرات الحاصلة في الجو، ومن أبرزها التلوث الظاهر في غلاف الجول، موضحاً أن دور رواد الفضاء تسجيل هذه الملاحظات، ومساعدة العلماء على دراسة هذه الظواهر، وإيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على الجو.

بدورها، شاركت الطالبة ليا من المدرسة الفرنسية بدبي في الحوار مستفسرة عن البحث الذي يجريه في مهمته الفضائية، حيث أجابها توماس بأن بحوثه تتعلق بالطب والعلوم والفضاء واستثمار الفضاء لخدمة البشرية، مشيراً إلى أن عالم الفضاء مجال مشترك للجميع من أجل التعاون والتشارك خدمة للإنسانية جمعاء.