فرنسا تحتفي بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي

نوف الموسى (دبي)

احتفل الجناح الفرنسي في «إكسبو 2020»، باليوم الوطني لفرنسا، كأول دولة تحتفي بيومها الوطني، تحت قبة الوصل. بدأت مراسم احتفالات الجناح الفرنسي برفع العلم في حفل رسمي في ساحة الوصل، بحضور جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، وفرانك ريستر وزير التجارة الفرنسي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إلى جانب الجهات الراعية والمسؤولين والفنانين المشاركين في الجناح. أعرب جان إيف لودريان، في كلمة ألقاها في المناسبة، عن أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين فرنسا والإمارات فيما يتعلق بالبحث العلمي وتطوير القطاعات الاقتصادية في المستقبل، لا سيما في المجالات الرقمية والفضائية والصحية والطاقة المتجددة، مؤكداً أن الاحتفالية تمثل فرصة استثنائية للتذكير بالعلاقات القوية الثانية التي جمعت فرنسا والإمارات العربية المتحدة منذ عام 1971، في مختلف القطاعات الثنائية بين البلدين، أبرزها في مجالات الثقافة والتعليم والدبلوماسية. من جهته، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أنه في الاحتفالية الوطنية لجمهورية فرنسا، ضمن الفعالية الأكبر من نوعها في المنطقة والعالم «إكسبو 2020»، ندعو العالم مجدداً للاحتفال على أرض الإمارات، التي يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية، لتوثيق عقود من العلاقات الدبلوماسية النوعية مع فرنسا، موضحاً أن «إكسبو 2020» فرصة للمجتمعات العالمية للعمل مع بعضها البعض، لبناء مستقبل آمنٍ. وغطت الألوان الفرنسية الزرقاء والحمراء سماء موقع «إكسبو 2020»، وقدم فريق «باترويل دو التابع للقوات الجوية الفرنسية، تعرضاً استعراضياً في سماء دبي.

كما شهدت فعاليات اليوم الفرنسي في «إكسبو 2020»، تقديم رقصات من تصميم سيسيليا بنغوليا وفرانسوا شاينود أدتها فرقة «باليه ناسيونال دي مارساي» على منصة الشمس، إلى جانب عرض «بيتبوكس»، قدمه أعضاء فرقة البيتبوكس المعروفة عالمياً والموجودة في المدينة الفرنسية «تولوز»، وذلك لجمهور مسرح دبي ميلينوم.