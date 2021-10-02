السفير السويسري لـ«الاتحاد»: جهود الإمارات في «إكسبو» عظيمة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أشاد ماسيمو بادجي السفير السويسري لدى الدولة، بجهود القائمين على تنظيم الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، متوجهاً بالشكر للجهات الصحية بالدولة على ما قامت به من جهود والاستعداد لاستقبال زوار «إكسبو».

وقال السفير بادجي لـ «الاتحاد»: «بعد (الجائحة) أصبح من المهم لنا جميعاً أن نلتقي مجدداً، وهذه هي المناسبة الأولى التي تمكنا من أن نفعل ذلك وهنا، أود أن أشكر المنظمين لـ(إكسبو 2020 دبي)، لا سيما القائمين على السلطات الصحية لقدرتهم على الإعداد لهذا الحدث ولتمكنهم من الترحيب بالضيوف الذين يحرصون على الحضور لـ(إكسبو)».

ماسيمو بادجي

وأضاف السفير السويسري: «بالطبع، إننا نرحب بالزوار للجناح السويسري وهو جناح ذو تصميم رائع، حيث إن زيارته تكون بمثابة رحلة من الزمن الماضي إلى الحاضر المفعم بالابتكار، وسنبدأ بترحيب كبير بالزائرين على سجادة حمراء كبيرة، علاوة على تعليق مرآة على واجهة ضخمة للجناح وهذا لجذب انتباه الزوار ومن ثم نصطحبهم إلى مكان مرتفع يشبه الجبال السويسرية يعتليها الضباب، وفي النهاية تشاهد المناظر الطبيعية الخلابة لجبال الألب السويسرية، وذلك الجزء للشعور بأنك بالجناح السويسري».

وأشار إلى أن الرحلة لم تتوقف هنا، بل يأتي بعد ذلك الابتكارات والحلول التي نقدمها للقضايا الرئيسة التي تشغلنا جميعاً وفي النهاية، لدينا الجزء الترفيهي، وهو بالطبع الذي يركز على الشيكولاته السويسرية.