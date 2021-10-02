معز بنميم لـ «الاتحاد»: جناح تونس في إكسبو واجهة استثمارية وسياحية

منير رحومة (دبي)

عبر معز بنميم، سفير الجمهورية التونسية لدى الإمارات، عن عميق سعادته بمشاركة بلاده في التظاهرة الدولية الكبرى «اكسبو 2020 دبي»، وذلك بمتابعة وحرص شخصي من الرئيس التونسي قيس سعيد، قائلاً: «تولي بلادنا أهمية قصوى لهذه المشاركة، حيث كانت من الدول الأولى التي أكدت حضورها في التظاهرة العالمية».

وتشارك تونس ضمن جناح يمتد على مساحة مجهزة تقدر بـ 436 متراً مربعاً بالطابق الأرضي، و381 متراً مربعاً بالطابق الأول، وذلك من فضاء المحور الفرعي «الفرص».

أضاف بنميم: «تناغما مع هذا المحور، اختارت تونس شعار (شباب ملهم.. مستقبل واعد) لإبراز قيم الخلق، والابتكار، والإبداع لدى الشباب التونسي المنفتح على العالم، فضلاً عن تدعيم صورة تونس وحضورها، الاقتصادي، والثقافي، والسياحي في الخارج، من خلال تصور إبداعي ذي محتوى ثقافي وحضاري وسياحي، سيتم تقديمه من خلال استعمال أعمال فنية على واجهة الجناح، واستعمال وسائط وبرامج وتقنيات ذات محتوى تكنولوجي تفاعلي».

وعن الجناح التونسي، قال: «يتكون من أربعة فضاءات، الأول يخص الاستقبال والثاني لعرض فيلم قصير متعدد الأبعاد، وآخر لعرض تجارب ومشاريع المؤسسات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة، وأيضاً فضاء تجاري «السوق»، الذي يخصص لبيع ابتكارات ومنتوجات تونسية، مثل الصناعات التقليدية للحرفيين».

وبخصوص التظاهرات التي سيشهدها الجناح، قال: «نحتفل باليوم الوطني التونسي في 4 يناير المقبل، حيث سيشهد تنظيم أنشطة ثقافية وترويجية وملتقى رجال الأعمال التونسي الإماراتي، بالإضافة إلى برامج ثقافية وموسيقية وسياحية، وسيكون الحدث مناسبة مهمة لإبراز ما تزخر به تونس من إرث ثقافي وحضاري عريق، وما تتمتع به من مزايا ثقافية واقتصادية وتكنولوجيا».

وأضاف: «ستمكن هذه التظاهرة الكونية من تثبيت تونس كوجهة للاستثمار، وقاعدة لتصدير المنتجات والخدمات، وفرصة لتطوير علاقات الأعمال والتعريف بجودة المنتوج التونسي، لما تتيحه هذه المناسبة الكبرى من فرص للتعامل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات الدولية».