جناح سويسرا في «إكسبو 2020»... ابتكارات لحياة أفضل

منى الحمودي (دبي)

تتبنى الشركات التكنولوجية السويسرية تنفيذ مشاريع ذات تفكير مستقبلي لمعالجة القضايا التي تواجه أغلب المدن الحضرية، وذلك بهدف تسهيل العيش والحركة فيها، والتقليل من المظاهر التي قد تعكر من صفو العيش فيها.

وتأتي الحلول المبتكرة للمشاكل التي تواجه المدن الحديثة محوراً لسلسة من ورش العمل والعروض التقديمية التي ستقدمها الشركات في مقر الجناح السويسري في إكسبو2020 دبي. حيث ستمثل ثلاث شركات سويسرية في مجال المدن الذكية مع ثلاث شركات أخرى متخصصة في تطوير الاقتصاد.

وأوضحت باتريك بيرتشي، من مؤسسة «سويس جلوبال»، أن مجموعة «انتربرايس» غير الربحية تجمع الأعمال السويسرية في مجالات الاستدامة والمدن الذكية وأفكار الاقتصاد، وذلك بهدف تقديم الحلول لهذه المشاكل من قبل الشركات العاملة في هذه المجالات.

وأكدت أن الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لسويسرا بالنسبة لدول الخليج، وتشكل الساعات الفاخرة والمعادن الثمينة والمواد الكيميائية الجزء الأكبر للصادرات بين البلدين.

وقالت إن وجود ممثلين للتكنولوجيا المستدامة يعد بمثابة بداية للتعاون في الصناعة الناشئة للتجارة المستقبلية، وسيعطي برنامج الأعمال في إكسبو، الفرصة للشركات السويسرية لعرض تقنياتها وابتكاراتها في مجال المدن الذكية في المستقبل».

مستشعر الطرق

من أبرز المشاريع التي سيتيم عرضها، هو تسهيل العثور على مكان لوقوف السيارات كجزء من الجهود المبذولة للتقليل من الازدحام والتلوث البيئي. ويأتي تنفيذ المشروع لإدارة حلول المرور الذكية، عن طرق وضع مستشعر دائري ذي جودة عالية في الطرقات، ويعمل على إدارة مواقف السيارات وحركة المركبات أمام الإشارات الضوئية. وذلك من خلال نقل المستشعر للمعلومات في الوقت المناسب لتحول خط سير المركبات نحو الطرق ومواقف المركبات الأقل ازدحاماً.

ويعمل الجهاز صغير الحجم بكفاءة عالية ولا يستغرق تركيبه سوى وقت قصير، كما أن منتجات الصيانة للجهاز تعتبر ذات تكلفة منخفضة.

ترشيد المياه

أحد المشاريع الأخرى هو مشروع ترشيد استخدام المياه عن طريق شركة «دروبل»، المتخصصة في توفير الحلول للاستخدام الأمثل للمياه والحد من إهداره.

الجدير بالذكر أن الشركة تستخدم بالفعل ابتكارها في إحدى المدارس الخاصة في دبي، والتي لاقى فيها المشروع استحسان الجميع، حيث تتمثل مهمة «دروبل» في استخدام التكنولوجيا لتحسين الطريقة التي يستخدم فيها الأشخاص للماء، وذلك لتوفير أعلى مستويات الجودة من الخدمة والنظافة والمساهمة في توفير المياه بشكل كبير.

ويمكن لنظام إدارة الشركة عبر الإنترنت تقييم استخدام المياه في مختلف المواقع لإرسال تنبيهات عند الحاجة إلى تنظيف الحمامات العامة وغيرها.

ومن الشركات السويسرية الأخرى التي تشارك في إكسبو 2020 هي شركة إعادة التدوير«دييبولي» وشركة النفايات الحيوية« رينيرجون» والطاقة الخضراء«ستيج اينرجي» ومستشارو التخطيط «هولينجر».