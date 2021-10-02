التعليم عن بُعد في بعض المدارس الأحد والاثنين بسبب الحالة المدارية

التعليم عن بعد

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اليوم السبت، التحول إلى نظام التعليم عن بُعد يومي الأحد والاثنين في عددٍ من المدارس في الدولة بسبب الحالة المدارية «شاهين».

وقالت المؤسسة، على حسابها الرسمي في موقع تويتر، «تحويل نظام التعليم الحضوري إلى نظام التعلم عن بُعد لمدة يومين، الأحد والاثنين، في كل من المناطق التالية: مدارس إمارة الفجيرة، حتا التابعة لدبي ومدارس المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، إلى جانب مدارس مصفوت ومزيرع والمنامة التابعة لإمارة عجمان، ومدارس المنطقة الجنوبية في إمارة رأس الخيمة، في رافاق والمنيعي ووادي اصفني وشوكة وكدرة».

وأضافت أن القرار اتخذ «بعد متابعة الحالة المدارية (شاهين)، وحرصاً على سلامة الطبلة والكوادر الإدارية والتدريسية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي